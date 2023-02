„Was gibt es Neues?“ mit Kristan, Straßer, Schöller, Lukas und Steinböck am 10. Februar in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Baier und sein Rateteam widmen sich in „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 10. Februar 2023, um 22.45 Uhr in ORF 1 dem Theaterstück „Der eingebildete Kranke“ von Molière. Passend dazu stellen sich Alex Kristan, Katharina Straßer, Rudi Schöller, Leo Lukas und Herbert Steinböck die Frage, woher der Doktorfisch eigentlich seinen Namen hat.

Die Promifrage kommt vom Ö1- und „Tagespresse“-Moderator Paul Kraker. Er will vom Rateteam wissen, was ein „Moderatorband“ ist.

