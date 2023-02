DigitalCity.Wien startet Initiative zum Safer Internet Aktionsmonat

Sichere Internetnutzung ist zentrales Thema des Wiener Digitalstandortes

Wien (OTS/RK) - Die DigitalCity.Wien leistet im Auftrag der Stadt Wien wichtige Aufklärungsarbeit zur sicheren Internetnutzung. Die Initiative wird zusammen mit den führenden IT- und Forschungsunternehmen NTT Data, SBA Research, ÖIAT und AIT umgesetzt. Die Koordination übernimmt die UIV Urban Innovation Vienna, ein Unternehmen der Wien Holding.

Über den Safer Internet Aktionsmonat

Jedes Jahr findet im Februar der Safer Internet Day statt. Der Aktionstag feierte am 07.02.2023 sein 20-jähriges Jubiläum. Rund um diesen Anlass wird der Februar zu einem Aktionsmonat, in dem Schulen, Organisationen, Unternehmen und Privatpersonen in ganz Österreich Projekte und Aktivitäten zur verantwortungsvollen Nutzung von digitalen Medien entwickeln. Die DigitalCity.Wien trägt mit einer Informationsinitiative zum Safer-Internet-Aktionsmonat bei und forciert die Bewusstseinsschärfung zum sicheren Umgang mit dem Internet.

Zusammen mit Expert*innen der DigitalCity.Wien wird eine Kombination aus Basis-Infos und relevantem Fachwissen geboten, um über Themenschwerpunkte wie Privacy und Security im Web aufzuklären. Zu den teilnehmenden Partnerorganisationen gehören führende IT- und Forschungsunternehmen wie NTT Data, SBA Research, ÖIAT und das AIT. Die Klima- und Innovationsagentur UIV Urban Innovation Vienna ist für die Koordination verantwortlich.

Together for a better internet

„Der Safer Internet-Aktionsmonat ist ein wichtiger Anlass, um die Aufmerksamkeit der Wiener*innen auf den verantwortungsvollen und sicheren Umgang mit digitalen Medien zu lenken,“ sagt Sandra Heissenberger, CISO der Stadt Wien. Die Initiative der DigitalCity.Wien soll einen zentralen Beitrag zur Aufklärungsarbeit leisten und Wissen vermitteln, um das Internet zu einem Safe Space zu machen.

Im Rahmen der Kampagne werden Info-Snippets, Tipps und Angebote auf den Social Media Kanälen der DigitalCity.Wien und der teilnehmenden Partnerorganisationen geteilt. Weiterführende Informationen werden als Blogbeitrag auf der Website der DigitalCity.Wien verfügbar gemacht. Darüber hinaus wird am 20.02.2023 bei der Montagrunde, einem offenen monatlichen Community-Treffen der Stadt Wien und der Digitalwirtschaft, ein vertiefender Einblick in das Thema Fake News geboten.

Stadt Wien setzt mit der Cybercrime Helpline ein Zeichen gegen Cyberkriminalität

Im Zuge des Safer Internet Aktionsmonats soll auch aufgezeigt werden, an welchen Stellen Betroffene von Cyberkriminalität Unterstützung erhalten. Eine wichtige Anlaufstelle ist die Cybercrime Helpline der Stadt Wien, die seit November 2022 im Einsatz ist und eine umfassende Beratung bei Verdacht auf Online-Betrug, Erpressung, Phishing, Datenschutz, Mobbing und Stalking bietet. Die Nutzung ist kostenlos, vertraulich und anonym.

Bei der Montagsrunde am 20.02.2023 werden zusätzliche Einblicke in die Cybercrime Helpline der Stadt präsentiert.

Cybercrime Helpline: +43 1 4000-4006, werktags von 7.30 bis 17 Uhr

Erstberatung bei Verdacht von Internet-Kriminalität

Über die Partner der Initiative

Umfassende Informationen zu Privacy und Security Themen finden Sie außerdem auf der Website und den LinkedIn-Kanälen der DigitalCity.Wien und ihrer Partnerorganisationen:

Safer Internet Day und www.saferinternet.at

Am Dienstag, den 07. Februar 2023 findet zum 20. Mal der internationale Safer Internet Day in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie dem Bundeskanzleramt statt.

DigitalCity.Wien Website / LinkedIn

Die DigitalCity.Wien ist eine Initiative der Stadt Wien und des Wiener Digitalstandortes, die von der Klima- und Innovationsagentur UIV Urban Innovation Vienna koordiniert wird.

ÖIAT Website / LinkedIn

Das ÖIAT (Österreichische Institut für angewandte Telekommunikation) koordiniert die Initiative Saferinternet.at. Das ÖIAT unterstützt Unternehmen, Privatpersonen, NGOs und die öffentliche Hand beim kompetenten, sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien.

NTT Data Website / LinkedIn

NTT Data ist ein global tätiges Unternehmen und führender Anbieter von innovativen Business- und IT-Lösungen.

SBA Research Website / LinkedIn

SBA Research ist ein österreichisches Forschungszentrum für Informationssicherheit und betreibt Sicherheitsforschung mit hohem Praxisnutzen.

AIT Austrian Institute Of Technology Website / LinkedIn

Das AIT Austrian Institute of Technology ist Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung und betreibt ein eigenes Center für Digital Safety & Security.

