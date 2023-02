Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 10.2.: Großbritannien drei Jahre nach dem Brexit

Wien (OTS) - Großbritannien drei Jahre nach dem Brexit ist Thema der von ORF-London-Korrespondent Jörg Winter gestalteten Reportage über ein Land geplagt von Massenstreiks und wirtschaftlicher Stagnation – zu hören in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 10. Februar um 9.42 Uhr in Ö1.

Vom „kranken Mann Europas“ ist bei Ökonomen und Finanzexperten oft die Rede, wenn es um Großbritannien nach dem Brexit geht. Das Vereinigte Königreich ist das einzige Industrieland in der G7, in dem die nationale Wirtschaftsleistung heute noch immer geringer ist als vor der Pandemie. Hohe Energiepreise und Rekordinflation, Arbeitskräftemangel - das kennen auch andere europäische Länder. Doch in Großbritannien ist die wirtschaftliche Lage noch deutlich angespannter. Der Brexit hat diese Trends nicht ausgelöst, aber beschleunigt.

