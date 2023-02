Aviso: Vorführung der Fähigkeiten AFDRU-Einsatz

Wien (OTS) - Am Freitag, den 10. Februar 2023 bietet das Österreichische Bundesheer Medienvertretern die Möglichkeit am Katastrophenhilfeübungsplatz Tritolwerk einen Einblick in die Arbeitsweise, Techniken und verwendeten Maschinen zu bekommen, welche zurzeit in der Türkei im Katastropheneinsatz verwendet werden.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind Medienvertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Zudem wird ein Shuttle-Service von der Rossauer Kaserne angeboten. (Platzangebot für Shuttle nur so lange Plätze verfügbar sind).

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen ist eine Anmeldung bis 10. Februar 2023, 08:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bundesheer.at , verpflichtend.

Ablauf:

10:30 Uhr Treffpunkt Rossau mit Shuttle-Service nach Eggendorf

12:00 Uhr Ankunft am Tritolwerk in Eggendorf

12:15 Uhr Vorführung auf der Trümmerstrecke

Einweisung in das Equipment,

Erklärung einzelner Ausrüstungsgegenstände Möglichkeit für Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten

Kontaktaufnahme mit dem Kontingentskommandanten AFDRU im Erbebengebiet

15:00 Uhr geplante Rückkehr

Zeit & Ort

Um 10:30 Uhr

Treffpunkt für Shuttle beim Eingang Rossauer Lände 1, 1090 Wien.

Um 12:00 Uhr

Treffpunkt bei der Einfahrt zum ABC- und Katastrophenhilfeübungsplatz Tritolwerk, Tritolstraße 1, 2492 Eggendorf

Empfehlung für Bekleidung: Witterungsgeschützt und festes Schuhwerk

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Presseabteilung

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer