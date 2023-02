FMK: Tag des Euro-Notrufs 112 am Samstag, 11.2.23

Wenn fast nichts mehr geht Euro-Notruf wählen / 112 funktioniert auch in Fremdnetzen / Alle Notrufnummern im Überblick

Wien (OTS) - Anlässlich des Europäischen Tages des Notrufs am Samstag, 11. Februar erinnert das Forum Mobilkommunikation an die europaweit einheitliche Notrufnummer 112. Sie funktioniert aus allen Mobilfunknetzen in ganz Europa ohne Vorwahl und sollte vor allem dann gewählt werden, wenn man sich im europäischen Ausland befindet. In Österreich erreicht man damit die nächste Leitstelle der Polizei.

Wenn fast nichts mehr geht: Euro-Notruf 112 wählen

Der Euro-Notruf 112 wird netzübergreifend immer priorisiert. Das bedeutet, dass Notrufe mittels der Nummer 112 – vorausgesetzt es ist zumindest irgendein Netz verfügbar – immer sicher abgesetzt werden können, selbst wenn das Heimnetz nicht verfügbar ist. Das Mobiltelefon verbindet sich dann automatisch im nächsten verfügbaren Netz ein.

Ansonsten gilt: Immer den richtigen Notruf wählen

Wer etwa bei einem medizinischen Notfall als Ersthelfer gleich die Rettung unter 144 ruft, wird von einer erfahrenen Sanitäterin oder Sanitäter schon am Telefon instruiert Erste Hilfe zu leisten, während die Rettungskräfte noch auf dem Weg zum Einsatzort sind.

Notrufnummern sind immer kostenfrei

Alle dreistelligen Notrufe sind kostenfrei und können auch mit Prepaid-Karten ohne Guthaben angerufen werden.

Diese Notrufnummern sollte man auswendig kennen, alle Nummern werden ohne Vorwahl gewählt:

Feuerwehr 122

Polizei 133

Rettung 144

Gehörlosennotruf 0800 / 133 133 als SMS

Euro-Notruf 112

Stiller Notruf: Die App „DEC112“ ist sowohl auf Google Play als auch im App Store verfügbar.

Weitere wichtige Notrufnummern, die kostenfrei und ohne Guthaben angerufen werden können:

Gasgebrechen 128

Bergrettung 140

Ärztenotdienst 141

Telefonseelsorge 142

Rat auf Draht 147 Notruf für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen

Alle Notrufnummern und wichtige Hotlines sind hier online abrufbar: https://www.oesterreich.gv.at/themen/gesundheit_und_notfaelle/notrufnummern.html

