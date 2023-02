CORUM Origin schließt Immobilienkauf in Brüssel für 173 Mio. Euro ab

Eigenmittelfinanzierter Kauf als entscheidender Vorteil

Wien (OTS) - Der Gewerbeimmobilienfonds CORUM Origin finalisierte kürzlich den Erwerb eines Bürogebäudes in Brüssel (Belgien) zu einem Kaufpreis von 173 Millionen Euro. Zwölf Jahre nach Auflage des Fonds ist dies die erste Investition in der Höhe von über 100 Mio. Euro. Mieter des Gebäudes ist die flämische Regierung. Die Ankaufsrendite beträgt über 7,7 %.

Am 28. Dezember letzten Jahres erwarb der internationale Immobilienfonds CORUM Origin ein Bürogebäude im Herzen von Brüssel (Belgien) zu einem Kaufpreis von 173 Millionen Euro inklusive Kosten. Zum Zeitpunkt des Kaufs erzielte das Gebäude eine Rendite von über 7,7 %* und stützte damit das Renditeziel des Fonds von 6 %.

Philippe Cervesi, CORUM Head of Real Estate: "Diese Transaktion verdeutlicht unsere Schlagkraft auf dem europäischen Immobilienmarkt. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem Käufer seltener werden und an dem folglich eine wachsende Zahl an interessanten Immobilien zu finden sind. Die steigenden Zinssätze und der Rückgang der Finanzierung durch die Banken sind daran natürlich nicht unbeteiligt. Ein entscheidender Erfolgsfaktor für diese Transaktion war allerdings unsere starke Liquidität und die damit verbundene Möglichkeit, den Kauf ohne jegliche Fremdfinanzierung durchzuführen."

Das Gebäude mit dem Namen "Hendrik Conscience" erstreckt sich über acht Stockwerke mit einer Fläche von 46.000 m². Es besteht aus drei miteinander verbundenen Flügeln sowie einem Auditorium und einem Parkplatz mit über 200 Stellplätzen. Es beherbergt seit seiner Errichtung im Jahr 1999 die flämische Regierung, die neben der französischen und der deutschsprachigen Gemeinschaft eine der drei konstitutionellen Gemeinschaften Belgiens darstellt. Zwischen 2017 und 2021 wurde die Immobilie vollständig renoviert, um modernen Arbeitsraum- und Umweltstandards zu entsprechen, insbesondere durch die Erlangung der BREEAM-Zertifizierung "Excellent Renovation".

* Die Rendite der Immobilien bei ihrem Erwerb berücksichtigt nicht die Kosten der Immobilienfonds und sagt nichts über ihre jährliche Performance aus.

