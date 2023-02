Greiner Innoventures optimiert mit LIQUIBOT die Datenerfassung in Krankenhäusern

LIQUIBOT automatisiert die Messung der Zu- und Abfuhr von Flüssigkeiten bei Patient:innen nach Operationen

Wien/Kremsmünster (OTS) - Nach operativen Eingriffen ist die Zufuhr von Infusionen und Transfusionen sowie die Messung von Blut und anderen Körperflüssigkeiten eine wesentliche Voraussetzung für die optimale Patientenversorgung. Bislang führt das medizinische Personal die dafür notwendigen Flüssigkeitsmessungen großteils manuell durch.

Intelligenter Sensor und Echtzeit-Datenübermittlung für optimale Versorgung

LIQUIBOT, ein vor kurzem gegründetes Tochterunternehmen von Greiner Innoventures, setzt neue Standards in der postoperativen Pflege, indem Flüssigkeitsbestände für die Patientenversorgung digital und in Echtzeit erfasst werden können. Die Kombination aus Hard- und Software besteht unter anderem aus einem intelligenten Sensor zu Messung von Flüssigkeiten und einer Echtzeit-Datenübermittlungsschnittstelle an das Krankenhaus-Informationssystem. So können Ärzt:innen beispielsweise sehen, wie sich die postoperative Nachblutung nach Verabreichung eines bestimmten Medikaments entwickelt und Risikofaktoren frühzeitig erkennen. Ist der Flüssigkeitshaushalt ausgeglichen, können die Patienten besser genesen und zumeist auch schneller entlassen werden.

„ LIQUIBOT reduziert die Bürokratie in der Pflege und automatisiert Krankenhausabläufe. So schaffen wir neue diagnostische Möglichkeiten und können die Gesundheitsversorgung der Patienten nachhaltig verbessern “, so Michael Gröger, operativer Geschäftsführer von LIQUIBOT.

Vom Ideenwettbewerb zur Zusammenarbeit mit der OÖ Gesundheitsholding

Die Idee dahinter entstand bereits 2018 bei einem von Greiner Innoventures initiierten Hackathon, also einem kollaborativen Wettbewerb zur Entwicklung neuer Hardware- und Softwarelösungen. Daraufhin wurde der dort entstandene Prototyp von Greiner Innoventures in Zusammenarbeit mit dem Berliner Dienstleister GERMANTECH und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding weiterentwickelt – was letztlich zur Gründung von LIQUIBOT, einem weiteren Tochterunternehmen von Greiner Innoventures führte.

„ Das Ziel von Greiner Innoventures ist es, Lösungen für aktuelle Herausforderungen zu finden, um transformative Innovationen zu ermöglichen. Mit LIQUIBOT wollen wir neue Standards zur Datenerfassung bei postoperativen Flüssigkeitsmessungen setzen und die digitale Transformation der Krankenhäuser mitgestalten “, so Hannes Möseneder, Geschäftsführer von Greiner Innoventures.

Studie mit Kepler-Universitätsklinikum Linz zeigt großes Potenzial

Am Kepler-Universitätsklinikum in Linz konnte der Mehrwert von LIQUIBOT bereits im Praxistest erfolgreich nachgewiesen werden. Zudem ist derzeit eine klinische Studie in Arbeit, die dies auch wissenschaftlich belegen soll. Beim Prototyp hat sich schnell gezeigt, dass das Potenzial groß ist: Im ersten Schritt soll LIQUIBOT vor allem auf Intensivstationen eingesetzt werden. Zukünftig lässt sich LIQUIBOT auch auf Normalstationen und in der Nierenheilkunde einsetzen, zum Beispiel für die Messung von Urin nach Nierenoperationen.

Über Greiner

Greiner mit Sitz in Kremsmünster (Österreich) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Kunststoff- und Schaumstofflösungen. Mit den drei operativen Sparten Greiner Packaging, NEVEON und Greiner Bio-One ist das Unternehmen in verschiedensten Industriesektoren zu Hause. 1868 gegründet zählt die Unternehmensgruppe heute zu den führenden Schaumstoffproduzenten und Kunststoffverarbeitern für die Verpackungs-, Möbel-, Sport- und Automobilindustrie, für die Medizintechnik und den Pharmabereich. Greiner erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 2,27 Milliarden Euro und beschäftigte über 11.000 Mitarbeiter:innen an 129 Standorten in 33 Ländern. Der Vorstand besteht aus CEO Axel Kühner (Vorstandsvorsitzender), CFO Hannes Moser (Finanzvorstand) und COO Manfred Stanek (Vorstandsmitglied).

www.greiner.com



Über Greiner Innoventures

Greiner Innoventures ist die Innovationsschmiede von Greiner und entwickelt als Corporate Business Angel gemeinsam mit Startups ihre Ideen weiter. Greiner Innoventures sieht dorthin, wo Zukunft passiert, und setzt diese Zukunftsthemen konse- quent unternehmerisch um. Greiner Innoventures engagiert sich vor allem für innovative Technologien in den Bereichen Beyond Plastic, Circularity, Last Mile und Digital Care.

www.greiner-innoventures.com

