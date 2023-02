2. Bezirk: Ausstellung „60 Jahre und kein bisschen leise“

15.2. bis 28.6. im Bezirksmuseum Leopoldstadt, Info: Tel. 4000/02 127

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtlich tätige Historiker*innen-Team des Bezirksmuseums Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9) zeigt von Mittwoch, 15. Februar, bis Mittwoch, 28. Juni, die neue Schau „60 Jahre und kein bisschen leise“. In der Dokumentation wird die Geschichte des Leopoldstädter Bezirksmuseums beschrieben.

Von der Gründung des „Museumsvereins Leopoldstadt“ (1963) und der ersten Ausstellung „Vom Fischerdorf zum Großstadtbezirk“ (1965) bis zu Aktionen in heutiger Zeit reichen die Angaben. Fotos, Bilder, Texte und Plakate in unterschiedlichen Formen berichten über bisherige Präsentationen und Veranstaltungen. Zudem würdigt die „60 Jahre“-Schau das freiwillige Engagement der Museumsmannschaft. Die Eröffnung der Jubiläumsausstellung findet am Mittwoch, 15. Februar, um 18.30 Uhr, statt. Jeweils Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) sind die Reminiszenzen zu sehen. Immerzu ist der Eintritt gratis. Die Museumsleute verwenden Spenden der Besucher*innen für die Finanzierung künftiger Projekte. Mehr Informationen: Telefon 4000/02 127. Erteilung von Auskünften via E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

