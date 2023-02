„Leinen los!“ - Austrian Boatshow – BOOT TULLN von 2. bis 5. März 2023

Die größte und vielfältigste Fachmesse im Herzen Europas

Tulln (OTS) - „Wassersport Total“ lautet das Motto der Austrian Boatshow – Boot Tulln und ist der alljährliche Treffpunkt für Österreichs Wassersportler zum idealen Zeitpunkt kurz vor Saisonstart. 360 Aussteller präsentieren einen kompletten Querschnitt aus der Welt des Wassersports: Motorboote, Segelboote, Luxusyachten, Elektroboote, Kanu & Kajak, Fun- und Tauchsport, Bootsurlaube, Charter und jede Menge Zubehör.

„ Die Austrian Boatshow – BOOT TULLN ist nicht nur beliebter Treffpunkt der nautischen Szene, sondern auch ein Schaufenster für Neuheiten am Markt: So präsentiert Baotic Yachting mit der De Antonio 36 das European Powerboat of the Year, Top Yacht zeigt mit der Centurion FI25 eine Weltpremiere und es gibt eine Vielzahl an Österreich-Premieren zu bestaunen, etwa die Beneteau GT41 oder die Sea Ray Sundancer 320. Die größte ausgestellte Segelyacht ist die Hanse 510, die die Messe-Besucher mit Sicherheit zum Staunen bringt.“ , freut sich Michaela Brunner, Prokuristin und Messeleiterin der BOOT TULLN.

MESSEKOMPASS

Halle 3 – Motorboote, Motoryachten und Elektroboote

Motorbooten, Motoryachten, Elektroboote, Sportboote, Wasserskiboote, Arbeitsboote, Verdränger - Weltpremieren und Österreichpremieren.



Halle 4 – Tourismus und Charter

„Urlaub buchen bei den Profis!“ - Hausboot, Segelboot, Katamaran oder Motorboot –große Auswahl an Charterunternehmen und Informationen zu einzelnen Revieren. – Spezialisten für Törnberatungen und Insidertipps, Marinas, Verbände.



Halle 4 und Halle 5 – Das Segelkompetenzzentrum der Austrian Boat Show

Kleinkreuzer, Jollen & Sportkatamarane, Segelmacher – Angebote für Einsteiger und Profis - Informationen bei Segel und Surfschulen zum Thema Aus- und Weiterbildung. Interessante Vorträge, Produktvorstellungen & Diskussionen auf der Action-Bühne in Halle 4.

Halle 4 / Halle 5 / Halle 6 – Nautisches Zubehör

Bootsausrüstung, hochwertige Funktionsbekleidung, Bootselektronik, Motoren, technisches Zubehör, Segelmacher, Marina Ausrüstungen.

Halle 6 - Stand Up Paddling – Windsurfen

Der komplette Marktüberblick mit allen Marken aus dem Bereich Stand up Paddling. Aufblasbare Windsurf Stand Up Paddle Boards, Windsurf Riggs für Stand UP Paddling alles zum Thema Windsurfen.

Halle 6 – Kompetenzzentrum für Kanu, Kajak, Kanadier und Ruderboote

Kajak, Kanu & Co. - Wildwasserkajaks, Freizeitkajaks, Tourenkajaks, Wildwasserboote, Faltboote und Ruderboote bis hin zur umfangreichen Ausrüstung.

Halle 8 – „Alles rund um den Tauchsport“

Einsteiger Equipment bis zu professioneller Tauchsportausrüstung, Tauchtechnik, Tauch- und Abenteuerreisen, Tauchsafaris, Tauchbasen/resorts, Tauchausbildungen und Kurse, Kindertauchen, Apnoetauchen, Eistauchen, Unterwasserfotografie, Unterwasserhochzeit. NEU in Halle 8: Tauchturm zum Schnuppertauchen – Abtauchen direkt auf der Messe – Ausprobieren & erste Erfahrungen unter Wasser sammeln - Probe- und Schnuppertauchen im Tauchcontainer.

Halle 10 – Segelyachten und Segelboote

Segelyachten, Segelboote, Trimarane, Daysailer, Sportboote, Weekender, trailerbare Kleinkreuzer, Jollen: Weltpremieren und Österreichpremieren.

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 14,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 12,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 12,00

Öffnungszeiten:

Donnerstag 2. März bis Sonntag 5. März 2023

von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Verpassen Sie nicht das nautische Highlight:

Austrian Boatshow – Boot Tulln 2023

Messegelände Tulln

Weitere Infos und ermäßigte Tickets unter: www.boot-tulln.at

