Rückkehr der Reiselust: Donald Duck und Co. auf weltweiter Abenteuertour (FOTO)

Berlin (ots) - Nervenkitzel pur verspricht die fesselnde Serie "Abenteuer" des Walt Disney Lustiges Taschenbuchs (LTB). Ab dem 16. Februar ist die neue Comicreihe aus Entenhausen mit dem ersten Band "Die Hüter des Baumes" erhältlich - sowohl als Einzelband als auch im Abo! Alle zwei Monate bietet das LTB "Abenteuer" die besten Entdecker-Comics mit Donald, Micky & Co.

Fans aufregender Reisegeschichten können sich auf spannende Erlebnisse in gefährlichen Wüsten und geheimnisvollen Ländern freuen. Ob schimmernde Schätze, funkelnde Früchte oder glänzende Glücksbringer: Das klingt ganz klar nach Dingen, die Dagobert Duck unbedingt finden möchte. Kein Weg ist für ihn zu weit, um seinen Reichtum zu vergrößern. Natürlich ist das Duck'sche Expeditionsteam, bestehend aus Donald Duck samt Tick, Trick und Track, immer an seiner Seite. Auf der Jagd nach goldenen Papayas und Glocken, die vor Dieben warnen, landen die Entenhausener an den entlegensten Orten der Welt.

Auf über 300 Comicseiten bietet das bisher abenteuerlustigste LTB zehn faszinierenden Reisen rund um die Welt. "Die Hüter des Baumes" ist der erste Band der neuen LTB-Serie "Abenteuer" (D: EUR 12,00, A: EUR 13,00, SFR: 18,90) und ab dem 16.02.2023 im Handel. Oder auch als Abonnement der gesamten Serie im Egmont Shop und als Einzelausgaben im www.egmont-shop.de erhältlich.

