Flutterwave expandiert mit neuen ägyptischen Zahlungslizenzen nach Nordafrika

San Francisco (ots/PRNewswire) - Flutterwave wird zu einem der wenigen Zahlungsdienstleister in Ägypten mit sowohl inländischen als auch globalen Abrechnungskapazitäten.

Flutterwave, Afrikas führendes Unternehmen für Zahlungstechnologie, hat heute bekannt gegeben, dass es seine Lizenzen als Zahlungsdienstleister und Zahlungsvermittler in Ägypten erhalten hat.

Die Lizenzen werden Flutterwave ermöglichen, als offizieller Zahlungsdienstleister im Land zu agieren, Zahlungen im Namen seiner Kunden einzuziehen und Zahlungen vor Ort und weltweit abzuwickeln. Diese Lizenzen ermöglichen Flutterwave die Bereitstellung einer Business Suite von Produkten, einschließlich Store, Zahlungslinks, Rechnungen und Kaufabwicklung in Ägypten.

Flutterwave wird dank dieser Lizenzen zu einem der wenigen Zahlungsdienstleister in Ägypten mit sowohl inländischen als auch globalen Abrechnungskapazitäten.

Flutterwave erleichtert grenzüberschreitende Transaktionen in mehreren Währungen für internationale Unternehmen, einschließlich Uber, und die neuen Lizenzen werden dem Unternehmen dabei helfen, internationale Unternehmen beim Eintritt in den ägyptischen Markt oder beim Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit im Land zu unterstützen. Flutterwave wird auch in einer starken Position sein, um in Ägypten ansässige Unternehmen dabei zu unterstützen, international zu expandieren, und darüber hinaus durch die Förderung inländischer Unternehmen neue Arbeitsplätze im Land zu schaffen.

Aalaa Gamal, Regional Manager, North Africa in Expansion & Partnership, Egypt , kommentierte die Nachricht mit den Worten: „Wir freuen uns, die Lizenzen als Zahlungsdienstleister und Zahlungsvermittler in Ägypten zu erhalten. Die Lizenzen werden es uns ermöglichen, der bevorzugte Zahlungsverarbeiter und der digitale Transformationspartner für globale Abrechnungen in Ägypten zu sein, was es unseren Kunden ermöglicht, schnell innerhalb und außerhalb des Landes zu expandieren. Dies ist für uns der Beginn weiterer strategischer Erfolge in den Regionen Nordafrika und Naher Osten."

Olugbenga GB Agboola, CEO und Gründer von Flutterwave, kommentierte die Nachricht wie folgt:

„Wir sind stolz darauf, die Lizenzen als Zahlungsdienstleister und Zahlungsvermittler in Ägypten, die Teil unserer internationalen Expansionsstrategie sind, erhalten zu haben. Dies ist ein Beweis für unser Engagement, erstklassige Zahlungsdienste anzubieten und Unternehmen nahtlos mit ihren Kunden zu verbinden. Unsere Vision ist es, alle Teile Afrikas durch Zahlungen miteinander und Afrika mit der Welt zu verbinden. Auf diese Weise ist es für multinationale Unternehmen einfacher, nach Afrika zu expandieren. Diese Leistung ist ein weiterer Schritt in diese Richtung."

Im Rahmen der Expansionsinitiativen von Flutterwave haben sie es den Nutzern auch ermöglicht, Geld über Barabholung nach Äthiopien zu senden. Äthioper in der Diaspora können Geld nach Hause schicken und es von den Empfängern in den Zweigstellen der Dashen Bank, bei Amole Agents und in äthiopischen Postämtern abholen lassen.

Informationen zu Flutterwave

Flutterwave ist das führende Unternehmen für Zahlungstechnologie, das es Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglicht, ihre Geschäftstätigkeit in Afrika und anderen aufstrebenden Märkten über eine Plattform zu erweitern, die inländische und grenzüberschreitende Transaktionen über eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) ermöglicht. Flutterwave hat mehr als 400 Millionen Transaktionen in Höhe von mehr als 25 Milliarden USD abgewickelt und bedient mehr als eine Million Unternehmen, darunter Kunden wie Uber, Airpeace, Bamboo, Piggyvest und andere. Der Hauptvorteil des Unternehmens besteht darin, Unternehmen mit verschiedenen inländischen und internationalen Zahlungsarten zu verbinden, um sie in die Lage zu versetzen, weltweit zu expandieren. Es ermöglicht auch grenzüberschreitende Transaktionen aus der Diaspora in afrikanische Länder über sein Sendapp-Produkt. Flutterwave verarbeitet Zahlungen über mehrere Zahlungsmodi, einschließlich inländischer und internationaler Karten, mobiler Wallets, Banküberweisungen und Google Pay. Das Unternehmen verfügt über eine Infrastruktur, die sich über 34 afrikanische Länder erstreckt. Um weitere Informationen über Flutterwave zu erhalten, besuchen Sie bitte: www.flutterwave.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/flutterwave-expandiert-mit-neuen-agyptischen-zahlungslizenzen-nach-nordafrika-301742903.html

Rückfragen & Kontakt:

flutterwave @ hudsonsandler.com,

+44(0)2077964133