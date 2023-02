Erdbeben: Apothekerkammer spendet 10.000 Euro

Verein Apotheker ohne Grenzen Österreich hilft in der Türkei und in Syrien

Wien (OTS) - Mit einer Spende von 10.000 Euro unterstützt die Österreichische Apothekerkammer die Organisation Apotheker ohne Grenzen Österreich für deren Einsatz im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien. „Rasche und effiziente Hilfe ist Teil der apothekerlichen DNA. Als Spezialisten für Arzneimittel wissen wir, welche Medikamente in Katastrophenfällen vorrangig benötigt werden. Durch diese schnelle finanzielle Unterstützung unserer Partnerorganisation Apotheker ohne Grenzen Österreich stellen wir sicher, dass das Geld zielgerichtet eingesetzt wird“, erklärt Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr.

Die Spende soll dabei helfen, vor Ort im Erdbebengebiet dringend benötigte Feldapotheken aufzubauen und die Lieferung von Notfall-Arzneimittelpaketen für die Erstversorgung zu beschleunigen. „Der Blick in die Türkei und nach Syrien nach dem schweren Erdbeben macht tief betroffen, die Lage ist wirklich dramatisch. Die Apothekerkammer hat daher in einem Rundschreiben alle Apothekerinnen und Apotheker zum Spenden aufgerufen, um die Not der betroffenen Menschen, das sind vor allem Familien und Kinder, zu lindern“, ergänzt die Apothekerkammer-Präsidentin.

Apotheker ohne Grenzen Österreich ist ein gemeinnütziger Verein. Er wurde mit der Vision gegründet, die pharmazeutische Versorgung bedürftiger Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Sprache und Religion zu verbessern. Ziel ist es, Möglichkeiten und pharmazeutisches Fachwissen der Apothekerinnen und Apotheker einzusetzen, um dringende Arzneimittel bzw. die richtige Arzneimittelversorgung in Notsituationen und Krisengebieten gezielt und fachgerecht zum Einsatz zu bringen, und somit auch zu den ärmsten und damit verwundbarsten Menschen der Welt zu bringen.

Spendenkonto Apotheker ohne Grenzen Österreich: AT 26 1813 0813 7028 0000 Verwendungszweck „Erdbeben Türkei/Syrien“

