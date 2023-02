Dritter Platz für Polizeispitzensportlerin Cornelia Hütter

Bei der Alpinen Ski-WM in Frankreich erreichte die Polizeispitzensportlerin Cornelia Hütter am 8. Februar 2023 den dritten Platz im Super-G.

Wien (OTS) - Polizeispitzensportlerin Cornelia Hütter darf sich über eine Bronze-Medaille freuen: Sie erreichte bei der Alpinen Ski-WM in Courchevel/Méribel (Frankreich) am 8. Februar 2023 den dritten Platz im Super-G. Die Polizistin und Skirennläuferin erreichte ex aequo mit der Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie den dritten Rang mit 0,33 Sekunden Rückstand zur Siegerin Marta Bassino und elf Hundertstelsekunden Rückstand zur Zweitplatzierten Mikaela Shiffrin.

Nach zweimal Bronze in der Alpinen Kombination für Raphael und Ricarda Haaser repräsentiert Cornelia Hütter am dritten Tag in Folge den Polizeispitzensport auf dem Podest.

„Ich freue mich sehr für Cornelia Hütter und gratuliere ihr ganz herzlich zu diesem Erfolg“, sagte Innenminister Gerhard Karner. „Unsere Athletinnen und Athleten sind Vorbilder und Aushängeschilder für die österreichische Polizei. Die Erfolge der vergangenen Tage zeigen, dass Sport einen besonderen Stellenwert bei der Polizei hat. Ich gratuliere auch Ricarda und Raphael Haaser zu ihren Bronze-Medaillen und wünsche unseren Sportlerinnen und Sportlern weiterhin viel Erfolg in den kommenden Disziplinen.“

Hütter ist seit 2017 im Spitzensportkader des Bundesministeriums für Inneres und verrichtet abseits der Piste bei der Landespolizeidirektion Kärnten ihren Dienst.

Teilnahme weiterer Polizeispitzensportlerinnen und -sportler an der WM

Die Polizeispitzensportlerinnen Ramona Siebenhofer, Mirjam Puchner und Tamara Tippler nahmen ebenfalls am 8. Februar 2023 am Rennen teil. Sie erreichten den siebzehnten, neunzehnten und einundzwanzigsten Platz.

24 Athletinnen und Athleten schickte Österreich zu den Alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2023 in Courchevel/Méribel (Frankreich) ins Rennen. 13 davon gehören dem Spitzensportkader des Innenministeriums an.

