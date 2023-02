Egger: Herbert Kickl befördert mit Axel Kassegger den nächsten Putin-Versteher

Für die FPÖ gilt: Einmal Ibiza-Partei, immer Ibiza-Partei

Wien (OTS) - "FPÖ-Parteichef Herbert Kickl befördert mit Axel Kassegger den nächsten Putin-Versteher", betont der Nationalratsabgeordnete der Volkspartei, Kurt Egger, und weist auf Medienberichte hin, denen zufolge der nun als FPÖ-Stadtparteiobmann nominierte Axel Kassegger Honorarzahlungen in Höhe von 4.000 Euro für den Besuch der von Russland annektierten Krim erhalten haben soll. "Es ist augenscheinlich, dass die FPÖ und Kassegger seit Kriegsbeginn Putin-freundliche Politik betreiben. Da ist es auch nicht überraschend, dass Kassegger neben Herbert Kickl einer der Lautesten ist, die das Ende der europäischen Sanktionen gegen Russland verlangen. Seit Kriegsbeginn hat die FPÖ in 280 Presseaussendungen die EU-Sanktionen gegen Russland kritisiert und deren Aufhebung gefordert. Davon stammen 35 aus der Feder von Axel Kassegger, der damit unter Beweis stellt, dass er eine der zentralsten Figuren in der Putin-freundlichen Kampagne der FPÖ ist. Dafür wird Kassegger von Kickl nun zum FPÖ-Stadtparteiobmann von Graz befördert", so Egger, der betont: "Für die FPÖ gilt: Einmal Ibiza-Partei, immer Ibiza-Partei."

"Neben der Aufklärung des Vorwurfes, dass die Politik der FPÖ von Russland beeinflusst werden soll, ist ebenso Aufklärung in der Grazer FPÖ notwendig. Diese Aufklärung wurde nach dem dortigen Finanzskandal auch versprochen, doch Bundesparteiobmann Herbert Kickl ist daran offenbar nicht interessiert. So baut Kickl die FPÖ Graz kurzer Hand um und installiert mit Axel Kassegger nicht nur einen Putin-Versteher, sondern auch einen engen Verbündeten, der künftig als Stadtparteiobmann auch die Finanzen der Partei verantworten wird. Darüber hinaus gilt Axel Kassegger auch als enger Vertrauter des steirischen FPÖ-Chefs Mario Kunasek", so Egger abschließend. (Schluss)

