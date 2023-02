Trend zu Hofläden mit Selbstbedienung

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 18.2.2023 um 16:30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - In bäuerlichen Hofläden werden Selbstbedienung und die 24-Stunden-Verfügbarkeit von Produkten immer wichtiger. „Land und Leute“ hat in Niederösterreich Beispielbetriebe besucht. Karl und Herta Stix aus Maria Taferl etwa, die ihre Käse- und Milchprodukte direkt ab Hof und auf Märkten vertreiben, haben viel in den Aufbau ihres Selbstbedienungsladens gesteckt. Sie kommen damit einem Bedürfnis von Kundinnen und Kunden nach, das auch Familie Gutsjahr im Bezirk Melk zur Vergrößerung ihres Selbstbedienungsangebots motiviert hat. Beide Betriebe sind auch bei der kommenden AB HOF Messe in Wieselburg, die heuer den bäuerlichen Hof- und Selbstbedienungsläden einen Schwerpunkt widmet.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 18. Februar:

*Klimafreundliche Tomaten

Wie wasser- und klimaneutral Tomaten, Gurken und Paprika im Glashaus angebaut werden können, zeigt Manfred Hohensinner auf seinem Hof in der Steiermark. Die Glashäuser werden geothermisch beheizt und das Wasser für den schonenden Kreislaufanbau kommt aus der Tiefe von 3.500 Metern.

*Kohl mehrfach verwertet

In der neuen Serie „Genial gekocht - nachhaltig versorgt“ geht es diesmal um die vollständige Verwertung von Wintergemüse am Beispiel von Kohl. Im Marchfeld in Niederösterreich sehen wir, wie aus einem Kohlkopf gleich vier Speisen zubereitet werden können.

*Nationalpark durch die Winter-Brille

Spuren im Schnee und ein Blick durch die virtuelle Brille lassen Gäste des Nationalparks Kalkalpen im Südosten Oberösterreichs die Schönheiten der winterlichen Natur von einer ganz neuen Seite entdecken. Für das Weltnaturerbe Kalkalpen wurde ein neues vielseitiges Naturerlebnisprogramm geschnürt.

*Kärntner Faschingsbrauchtum

Die Kärntnerin Angelika Galsterer hat in zwanzig Jahren über 1000 Faschingskostüme und viele Uniformen und Ornate für Faschingsgilden genäht. Wir zeigen ihr Handwerk und eine Jubiläumsausstellung der Faschingsgilde Spittal an der Drau.

