Däger-Gregori zu „Zweier-Linie“: Grüne erkennen eigenes Projekt nicht wieder!

Planungsgrundlagen bereits 2017 definiert - Detailplanung noch nicht erfolgt

Wien (OTS/SPW-K) - Luise Däger-Gregori, stellvertretende SPÖ-Vorsitzende des Planungsausschusses, zeigt sich verwundert über die geäußerten Behauptungen der Grünen zur Neugestaltung der sogenannten Zweier-Linie: „Tatsache ist: Es gibt noch keine detaillierten Pläne für die Neugestaltung der Zweier-Linie. Alles, was es gibt, sind allgemeine Grundlagen zu diesem Projekt. Und diese wurden bereits 2017 – unter grüner Ägide! – definiert! Die Grünen erkennen offenbar ihr eigenes Projekt nicht wieder und leiden einmal mehr unter Amnesie. Wie so oft seitdem sie nicht mehr in der Regierung sind!“



Große Teile der Oberflächen der Landesgerichtsstraße werden aktuell durch die U-Bahnbaustelle in Anspruch genommen. Da der U-Bahnbau noch über Jahre fortgesetzt wird, ist auch mit der Möglichkeit einer Gestaltung des gesamten Bereichs erst ab 2027 zu rechnen. Wesentliche Eckpunkte sind bereits aus dem „Generellen Projekt“ aus dem Jahr 2017 definiert und den betroffenen Bezirken bekannt. Mehr Grünraum mit Bäumen, mehr entsiegelte Flächen, eine zeitgemäße Infrastruktur für den Radverkehr sind selbstverständliche Bestandteile einer Planung nach den Zielen des Regierungsprogrammes. Darauf aufbauend findet die weitere Planung mit Klärung von Detailfragen in künftigen Jahren statt. Selbstverständlich werden rechtzeitig Planungen eingeleitet. „Der erhobene Vorwurf, dass eine ‚finale Planung‘ in irgendeiner Form bereits bestünde, ist völlig aus der Luft gegriffen“, so Däger-Gregori abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Gwendolin Melchart, MA

Presse- und Medienarbeit

+43 1 4000 81929

gwendolin.melchart @ spw.at