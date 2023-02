Keri ad Junge Generation Wien: Konkrete Maßnahmen statt Aktionismus

Falscher Ansatz um Gleichberechtigung zu leben – Verbesserungen quer durch alle Bereiche notwendig

Wien (OTS) - „Gegen Partys ist ja grundsätzlich nichts einzuwenden, aber letztendlich sollte man sich seitens der Wiener Sozialdemokratie doch verstärkt den wahren Lebensrealitäten der Frauen stellen und hier für konkrete Maßnahmen sorgen“, so die Landesobfrau der Wienerinnen und Frauensprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Sabine Keri in einer ersten Reaktion.



So habe die Junge Generation der Wiener SPÖ kürzlich für nächste Woche zu einer Party geladen, bei der Frauen sowie Männer, die sich als Frauen fühlen, willkommen sind. Männer, die sich zu ihrem Geschlecht bekennen, sind aber explizit nicht erwünscht. „Das ist jedoch der völlig falsche Ansatz um Gleichberechtigung zu leben. Nur durch die aktive Einbeziehung von Männern, kann auch echte Gleichberechtigung geschaffen werden“, so Keri weiter.



Auch brauche es aber konkrete Verbesserungen im Sinne der Wienerinnen und das quer durch alle Bereiche. Angefangen von der Vereinbarung von Familie und Beruf bis hin zur Sicherheit im öffentlichen Bereich. „Diese Anstrengungen sollte die SPÖ in Wien endlich in Angriff nehmen, anstatt wieder einmal auf puren Aktionismus setzen“, so Keri abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Wienerinnen

office @ wienerinnen.at