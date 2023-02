Trendwende eingeläutet: 2022 erstmals mehr erneuerbare Heizsysteme installiert als fossile

Einladung zum Pressefrühstück Verbände Wärmepumpe Austria, Austria Solar und proPellets

Linz (OTS) - Titel: Trendwende eingeläutet: 2022 erstmals mehr erneuerbare Heizsysteme installiert als fossile

Termin: Mittwoch, 1. März 2023

Zeit: Eintreffen: 8:30 Uhr 9:00 bis ca. 10 Uhr

Ort: Messezentrum Wels, Halle 21, 1. OG, Seminarraum 21.3

2022 ist das Jahr der Trendwende – erstmals wurden mehr erneuerbare Heizsysteme installiert als fossile. Die Wärmewende ist voll im Gange! Ihre nachhaltige Umsetzung ist eine Herkulesaufgabe und für ihr Gelingen ist es unerlässlich, dass alle Stakeholder und Verantwortlichen kooperieren und konstruktiv an einem Strang ziehen. „Wir sehen es als Zeitenwende! Die Wärmewende ist eine Tatsache, sie nimmt jeden Tag, mit jeder neu installierten Wärmepumpe weiter Fahrt auf. Jetzt heißt es klug und schnell handeln, keine weiteren Barrieren aufzubauen und bestehende rasch zu beseitigen.“ skizziert Präsident Freimüller.

„Mit den steigenden Energiepreisen wird auch Solarwärme wieder beliebter, vor allem bei Großanlagen. Solaranlagen fürs Eigenheim sind kurzfristig lieferbar und in ein bis zwei Tagen montiert. Doch das Solarpotenzial ist noch bei weitem nicht ausgeschöpft, da braucht es Weichenstellungen, um eine Solarwende in Gang zu setzen“, betont Roger Hackstock. „Auch bei Pellets gab es 2022 einen Rekord bei der Installation neuer Heizungen. Eine Investitionswelle in neue Pelletieranlagen ist im Gange und wird die Versorgung langfristig absichern“, ergänzt Christian Rakos, Geschäftsführer von proPellets Austria.

Um die Energiewende abzusichern, braucht es dringend das Erneuerbare Wärmegesetz (EWG) als gesetzliche Basis. Es bietet sowohl langfristige Sicherheit am Markt, da es den Umstieg auf moderne, klimafreundliche Heizungsanlagen regelt und mit Fördermittel unterstützt, als auch die Voraussetzung, um die Probleme im Bereich Fachkräfte und Lieferketten zu lösen. Mit einer Bevorratungspflicht für Pellets soll die Versorgung auch in außergewöhnlichen Situationen gesichert und die Preise stabilisiert werden.

Für jene Menschen, die ein neues Heizsystem installieren wollen oder sich allgemein für das Thema interessieren, ist der Besuch der Energiesparmesse in Wels heuer die beste Gelegenheit um sich umfassend für einen Umstieg auf eine erneuerbare Heizungsanlage zu informieren und beraten zu lassen.

Gesprächsthemen

Trendwende am Heizungsmarkt: Erstmals mehr Erneuerbare als Fossile

Wärmepumpen-Absatz 2022 durch Verbandspräsident Freimüller

Marktentwicklung bei Pelletkesseln und Pelletsproduktion durch Geschäftsführer Christian Rakos

Bewegung am Solarwärmemarkt durch Geschäftsführer Roger Hackstock

Fragen und Diskussion



Ihre Gesprächspartner

Richard Freimüller, Verbandspräsident Wärmepumpe Austria

DI Roger Hackstock, Geschäftsführer Verband Austria Solar

DI Dr. Christian Rakos, Geschäftsführer proPellets Austria



