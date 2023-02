„Haltung statt Festung!“: SOS Balkanroute ruft Wiener:innen am Sonntag ein letztes Mal für den Winter zur Sachspendenabgabe auf

Wir können alle etwas tun - gegen das Elend und das Sterben an den EU-Außengrenzen hilft noch immer Haltung, Empathie und Solidarität!

Wien (OTS) - Die SOS Balkanroute zeigt wie und ruft am 12. Februar zur letzten Sammelaktion in diesem Winter für Geflüchtete entlang der EU-Außengrenzen im ArtSocialSpace Brunnenpassage in Wien-Ottakring auf. Jede Jacke, jeder Schlafsack und jedes Paar Socken retten auch den vierten Winter in Folge auf der Balkanroute Leben. „Wir kämpfen weiter und wir sammeln weiter, weil sich die Politik nicht ändert und Menschen weiterhin an den EU-Außengrenzen frieren und sterben!“, betont Petar Rosandić, Obmann der SOS, Balkanroute. Im Anschluss an die Sammelaktion geht ein Podium von WIssenschaftler:innen, Helfer:innen und Menschen aus der Zivilgesellschaft um 19 Uhr der Frage nach, wie Widerstand gegen die brutale Festung Europa aussehen kann.

„Baba Asim“ berichtet von den EU-Außengrenzen

Erstmals in Wien zu Gast: Asim Karabegović, langjähriger lokaler Helfer der SOS Balkanroute aus Bihać, der seit 2018 kontinuierlich hilft. Asim hat den Krieg und das Elend am eigenen Leibe gespürt, was ihn dazu motiviert, sein Leben den Menschen auf der Flucht zu widmen. Der Helfer der SOS Balkanroute hat seinen Greißler zum Hotspot der Menschlichkeit gemacht. Er verteilt an die schutzsuchenden Menschen, die an der bosnisch-kroatischen Grenze ohne Versorgung und der Gewalt der Grenzbeamt:innen ausgeliefert sind, jene Schlafsäcke, Pullover und Zelte, die bei dieser Sammelaktion gespendet werden.

Noomi Anyanwu: Die EU versperrt ihre Tore vor den Menschen in Not

Die Sprecher:in des Black Voices Volksbegehren warnt vor dem institutionalisierten Rassismus innerhalb von Österreich, der EU und an ihren Außengrenzen. Sie ruft zu Solidarität mit den Menschen in Not als gemeinsame Wertehaltung auf. Gemeinsam mit dem Politikwissenschaftler Vedran Džihić, der SOS Balkanroute Aktivist:in Christine Franz und Asim Karabegović spricht sie darüber, warum uns das alles etwas an geht und was wir selbst tun können gegen die Erkaltung der Gesellschaft!

Sammelaktion für Geflüchtete in Wien

Schau hin! Letzte Abgabe!

Jede warme Jacke, jeder Schlafsack und jeder Pullover hilft gegen die politische Kälte und die Stacheldrahtpropaganda. Mit Eurer Unterstützung und Solidarität finden Menschen Wärme und Schutz. Wir rufen daher am 12. Februar zur gemeinsamen Sammelaktion in der Brunnenpassage in Ottakring auf.

Datum: Spendenannahme: 12. Februar 2023, von 13h bis 19h

Ort: ArtSocialSpace Brunnenpassage, Brunnengasse 71/ Yppenplatz, 1160 Wien

Sammelaktion: https://fb.me/e/2AZsQuiU1

Podiumsdiskussion: https://fb.me/e/2JolaNDsZ

Podiumsdiskussion: Haltung statt Festung: was könne wir tun

Beginn: 19h

Ein exklusiver Bericht von Asim über die Situation an den EU-Außengrenzen und eine Diskussion über Widerstand, Aktivismus und Solidarität. Zudem wird der aktuelle Dokumentarfilm (15 min) von Michael Bonvalot gezeigt. Es diskutieren:

- Baba Asim, Helfer (Bihac)

- Noomi Anyang, Black Voices Volksbegehren

- Vedran Džihić, Politikwissenschaftler, Universität Wien

- Christine Franz, SOS Balkanoute Oberösterreich

Moderation: Emilija Ilić vom Biber Magazin

Die Veranstaltung findet in Kooperation: mit Black Voices Volksbegehren, ÖH, ÖGJ, SJ Wien und ArtSocialSpace Brunnenpassage statt.

Rückfragen & Kontakt:

Petar Rosandić, SOS Balkanroute (06607390819, pero @ sos-balkanroute.at)

Karo Kindermann, SOS Balkanroute (06608367223, team @ sos-balkanroute.at)