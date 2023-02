Grüne Wien/Kraus, Stark zu Zweierlinie: SPÖ droht, Jahrhundert-Chance zu versemmeln

Pläne aus Ulli Simas Schublade müssen veröffentlicht werden

Wien (OTS) - „Die auf Twitter aufgetauchten Pläne zur Zweierlinie zeigen: Die SPÖ täuscht die Wienerinnen und Wiener. Denn fernab von der Öffentlichkeit existieren, anders als von der SPÖ behauptet, bereits detaillierte Pläne zur Zweierlinie. Diese Pläne aus Ulli Simas Schublade deuten darauf hin, dass die SPÖ die Jahrhundert-Chance nach der U-Bahnbaustelle versemmelt und wieder eine Asphaltpiste baut“, so Parteivorsitzender Peter Kraus. Nach den verhinderten Naschmarkt-Verbauungs-Phantasien sei das das nächste planerische Debakel von Ulli Sima. Kraus: „Sima plant noch immer wie in den 90er Jahren, die Klimakrise verlangt aber Mut und Vision“.

Laut den bekannt gewordenen Verkehrsplanungen sollen auf der Zweierlinie hinter dem Rathaus wieder 5 Autospuren entstehen. „Die Pläne der SPÖ bedeuten einen Schritt zurück ins Betonzeitalter, es wundert uns nicht, dass diese bisher unter Verschluss gehalten wurden. Der Autoverkehr soll mehr Platz bekommen, für die verbleibenden Flächen soll es zur Behübschung ein bisschen Grün geben. Wir wollen nicht den Autoverkehr, sondern Grün und Platz für Menschen in den Mittelpunkt stellen, wie es zeitgemäße Stadtplanung tun muss“, so Mobilitätssprecher Kilian Stark.

„Wir wollen verhindern, dass Wien diese Jahrhundert-Chance versemmelt und haben vor zwei Wochen gezeigt, was alles möglich wäre: Eine Prachtstraße mit 358 Bäumen, weniger Verkehr und mehr Platz für Fußgeher:innen und Radfahrer:innen“, so Kraus.

„Es darf auf der Zweierlinie nicht wieder eine Verkehrsschneise aus der Vergangenheit geplant werden. Mensch und Klima müssen im Zentrum stehen“, so Stark. Die Grünen Wien fordern eine Veröffentlichung des aktuellen Planungsstandes und ein Zurück an den Start. „Gemeinsam mit der Bevölkerung brauchen wir jetzt eine Planung, die die Klimaziele und die uns erwartende Erhitzung ernst nimmt“, so Kraus und Stark abschließend.

