„Das Ende der Bäcker“: „Am Schauplatz“ über Österreichs Bäcker im Kampf gegen Teuerung und Großindustrie

Am 9. Februar um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Vor drei Wochen haben in Paris die Bäcker demonstriert. Sie forderten einen Deckel auf die Energiekosten, denn blieben Gas und Strom so teuer wie in den vergangenen Monaten, dann würde das das Ende ihres Berufsstandes bedeuten. Österreichischen Bäckern geht es da nicht besser. Wer schafft es finanziell, statt 15.000 plötzlich 90.000 Euro für den Strom zu bezahlen? So mancher, den so eine Rechnung erwartet, gibt jetzt auf. Aber dem Gewerbebäcker geht es schon lange schlecht. In den vergangenen zwölf Jahren hat von drei Bäckern einer zugesperrt. Und das noch ohne Energiepreissprung. Im Preiskampf um Brot und Gebäck sind kleinere Betriebe auf der Strecke geblieben. Heute holen sich die Konsumentinnen und Konsumenten zu 90 Prozent ihr Semmerl und das Brot aus Backshops in Supermärkten oder Tankstellen. Das Gebäck wird in Massen von Maschinen hergestellt und oft eingefroren, bevor es in den Lebensmittelmärkten aufgebacken wird. Dieser massive Energieverbrauch ist erst jetzt ein Thema.

Den kleinen Bäcker trifft der Energiepreisschock härter. Der Verhandlungsspielraum gegenüber dem Energieanbieter ist winzig und auf den Laib gerechnet bäckt man 5.000 Brote billiger als 50. Wie kann das Handwerk da überleben? Dennoch gibt es Bäcker, die selbst unter den momentanen Bedingungen optimistisch wirken und darauf vertrauen, dass es genügend Menschen gibt, denen es nicht egal ist, was sie essen. Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Das Ende der Bäcker“ – zu sehen am Donnerstag, dem 9. Februar 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 – war Robert Gordon in großen und kleinen Backstuben unterwegs.

