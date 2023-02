„Seitenblicke Spezial“ zum „Galaabend Seitenblicke Nighttour für LICHT INS DUNKEL“ am 11. Februar in ORF 2

Wien (OTS) - Die „Seitenblicke“ im Dienst der guten Sache: Den Abschluss und Höhepunkt der jährlichen „Seitenblicke Nighttour für LICHT INS DUNKEL“ bildete nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause 2023 wieder eine große Gala in den MMC-Studios. Dabei kamen hochkarätige Exponate unter den Auktionshammer, um Geld für die ORF-Aktion zu sammeln. Zahlreiche weitere wertvolle Preise gab es auch bei einer Tombola zu gewinnen. Durch den Abend führte Kristina Sprenger, Karl Hohenlohe und Rudi Roubinek leiteten die Versteigerung. Für den Show-Act konnte wieder ein berühmtes Künstler-Ehepaar gewonnen werden: Kammersängerin Camilla Nylund und Tenor Anton Saris. Ein „Seitenblicke Spezial“ mit dem Titel „Galaabend Seitenblicke Nighttour für LICHT INS DUNKEL“ zeigt am Samstag, dem 11. Februar 2023, um 21.55 Uhr in ORF 2 die Höhepunkte der von Inge Klingohr veranstalteten Gala.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at