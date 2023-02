Barbara Stöckl im Gespräch mit Katerina Jacob, Andi Knoll, Mathias Rüegg & Lia Pale sowie Katharina Pommer

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 9. Februar um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 9. Februar 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 Schauspielerin Katerina Jacob, Moderator Andi Knoll, die Jazzmusiker Mathias Rüegg & Lia Pale sowie Familientherapeutin und Autorin Katharina Pommer zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Dein Jetzt ist wichtiger als das, was war“, sagt Familientherapeutin Katharina Pommer und möchte mit der Annahme aufräumen, dass negative Erfahrungen in der Kindheit automatisch das ganze Leben beherrschen müssen. Selbst fünffache Mutter, gibt Pommer konkrete Tipps, wie man sich von Altlasten befreit und in der Gegenwart ein gutes und erfülltes Leben führen kann.

Der Blick aufs Leben hat sich auch bei Schauspielerin Katerina Jacob verändert: Bei ihr wurden im vergangenen Jahr fünf Knoten in der Brust gefunden, doch nach Operation und Chemotherapie gilt die Wahl-Kanadierin heute als geheilt und steht wieder am Set. Über die sozialen Netzwerke hat sie ihre Fans an ihrem Genesungsweg teilnehmen lassen und dabei auch sehr persönliche Einblicke geteilt.

Mathias Rüegg, legendärer Jazzmusiker und Mitbegründer des bekannten Jazz-Clubs „Porgy & Bess“, feierte kürzlich seinen 70. Geburtstag. Seit zehn Jahren arbeitet er mit Sängerin Lia Pale zusammen. Gemeinsam interpretieren sie klassische Werke neu und begeistern damit ihr Publikum.

Außerdem zu Gast: Moderator und „Mr. Song Contest“ Andi Knoll, der dieses Jahr gleich zwei neue Parkette für sich entdeckt. Am Opernball (ORF 2 überträgt am Donnerstag, dem 16. Februar, ab 20.15 Uhr live aus der Wiener Staatsoper) und bei „Dancing Stars“ (ab 3. März, jeweils Freitag um 20.15 Uhr live in ORF 1) wird der gebürtige Tiroler zwischen Glitzer, Glamour und Pailletten seine Tanzkünste und sein Society-Wissen unter Beweis stellen.

