Erdbeben in Türkei und Syrien - SPÖ-Deutsch entsetzt über barbarische Aussage von FPÖ-Landbauer

„Kickl-FPÖ ist Hort der Unmenschlichkeit“ – Wer sich gegen das Retten von Menschenleben stellt, hat sich menschlich und politisch disqualifiziert

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist entsetzt über die barbarische Aussage des niederösterreichischen FPÖ-Chefs Landbauer, der Österreichs Erdbeben-Hilfsgelder wörtlich als „Millionengeschenk an das Ausland“ bezeichnet hat. „In der Kickl-FPÖ brechen alle Dämme. Nach der menschenverachtenden Aussage von FPÖ-Landesrat Waldhäusl, der Schüler*innen in Wien das Existenzrecht abspricht, und FPÖ-Chef Kickl, der dem österreichischen Bundespräsidenten angedroht hat, ihm „den Schädel gerade richten“ zu wollen, spricht sich der niederösterreichische FPÖ-Chef Landbauer jetzt gegen die Hilfe für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien aus. Eine unfassbar grausame Aussage, wenn man bedenkt, dass im Erdbebengebiet bereits über 8.000 Tote, darunter auch zwei Österreicher, zu beklagen sind und unzählige Menschen noch unter Trümmern begraben liegen und Rettungsmannschaften aus der ganzen Welt, darunter auch das Österreichische Bundesheer, alles geben, um Verschüttete zu retten. Die FPÖ zeigt immer unverhohlener ihr wahres Gesicht. Die Kickl-FPÖ ist ein Hort der Unmenschlichkeit“, betonte Deutsch heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Landbauer und die Kickl-FPÖ stellen sich nicht nur gegen die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien, sondern auch gegen die österreichische Bevölkerung, für die Hilfe in der Not eine humanitäre Selbstverständlichkeit ist, wie das die große Hilfsbereitschaft und Unterstützung im Rahmen von ‚Nachbar in Not‘ regelmäßig zeigen. Die Kickl-FPÖ fällt auch den Soldat*innen des Österreichischen Bundesheers in den Rücken, die in diesen Stunden unter schwierigsten Bedingungen alles Menschenmögliche tun, um Hilfe und Schutz zu geben und Menschenleben zu retten“, so Deutsch, der den österreichischen Bundesheer-Soldat*innen viel Kraft für ihre wichtige Aufgabe im Sinne der Menschlichkeit wünscht.

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer steht fest: „FPÖ-Landbauer lässt nach der Niederösterreich-Wahl alle Masken fallen und zeigt sein wahres Ich. Wer so wie FPÖ-Landbauer gegen jeden humanitären Grundkonsens verstößt, hat sich nicht nur menschlich, sondern auch für alle politischen Ämter disqualifiziert.“ (Schluss) mb/bj

