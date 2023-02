Samaritan's Purse schickt Notfallkrankenhaus in die Türkei

Katastrophenhelfer und Hilfsgüter auf dem Weg in Krisengebiet

Berlin/Boone (ots) - Die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Purse reagiert auf das tödliche Erdbeben der Stärke 7,8, das am 6. Februar die Türkei und Syrien verwüstet hat. Stunden später wurden diese Länder von einem weiteren Erdbeben der Stärke 7,5 erschüttert, bei dem mehr als 8.000 Menschen starben und Zehntausende verletzt wurden. Die Such- und Rettungsarbeiten sind noch im Gange. Samaritan's Purse hat sofort Spezialisten für die Katastrophenhilfe mobilisiert und damit begonnen, Hilfsgüter für den schnellen Einsatz bereitzustellen. Aktuell bereitet sich die christliche Hilfsorganisation darauf vor, etwa 75 Katastrophenhelfer (DART) und ein Notfall-Feldkrankenhaus - ausgestattet mit 52 Patientenbetten, einer Apotheke und zwei Operationssälen - in die Türkei zu entsenden. Darüber hinaus werden dringend benötigte Hilfsgüter wie Hygieneartikel und Planen, um Familien in den am stärksten betroffenen Gebieten zu helfen, ins Land gebracht. "Unser Wunsch ist es, Menschenleben zu retten und ihnen in ihrer Verzweiflung die Hoffnung nahezubringen, die wir durch unseren Glauben an Jesus Christus haben", sagt Vorstand Sylke Busenbender. Wer die Arbeit von Samaritan's Purse unterstützen will, kann über die Webseite (die-samariter.org/erdbebentuerkei) oder auf folgendes Konto spenden: Samaritan's Purse e. V., IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, Verwendungszweck: Erdbeben Türkei/Syrien 470030 + Adresse (für Zuwendungsbestätigung).

Über Samaritan's Purse e. V.

Samaritan's Purse e. V. - Die barmherzigen Samariter mit Sitz in Berlin reagiert auf die körperlichen und spirituellen Bedürfnisse von Menschen in Krisensituationen. Der Verein im deutschsprachigen Raum wird von Sylke Busenbender und Gary Lundstrom geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham. Die Hilfsorganisation mit Hauptsitz in Boone (US-Bundesstaat North Carolina) engagiert sich in mehr als 100 Ländern, um den Opfern von Krieg, Krankheit, Katastrophen, Armut, Hungersnot und Verfolgung zu helfen. Die Organisation trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) und ist u. a. Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle Samaritan's Purse

presse @ die-samariter.org

+49 (0)30 - 76 883 434 oder +49 (0)151 - 11 44 38 94