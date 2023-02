Neue Ausstellung in St. Pölten und Kreativangebot in Maria Gugging

Von der „Musen-Melange“ bis „museum gugging im gespräch“

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Mittwoch, 8. Februar, wird um 18.30 Uhr in der Ausstellungsbrücke im NÖ Landhaus in St. Pölten die Ausstellung „Musen-Melange“ von Eva Hradil eröffnet. Die in Wien und Orth an der Donau lebende Künstlerin zeigt dabei bis 12. März Porträts, wobei diese in den teilweise großformatigen Arbeiten auch miteinander bzw. in der jüngsten Serie mit solchen von Sesseln vermischt werden. Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 18 Uhr; nähere Informationen bei der Ausstellungsbrücke unter 02742/9005-15916, e-mail ausstellungsbruecke @ noel.gv.at und www.ausstellungsbruecke.at.

Ebenfalls heute, Mittwoch, 8. Februar, setzt das Museum Gugging sein Semesterferienprogramm mit einer offenen Kreativwerkstatt fort, in der ab 15 Uhr „Verdrehte Selbstporträts“ gestaltet werden. Bei der nächsten offenen Kreativwerkstatt morgen, Donnerstag, 9. Februar, stehen dann ab 15 Uhr die Kühe von Franz Kamlander im Mittelpunkt. Am Sonntag, 12. Februar, bietet zunächst die öffentliche Führung „gugging erleben.!“ ab 14 Uhr einen Einblick in die Geschichte des Art Brut Centers und die Vielfalt der Themen der Künstler aus Gugging, ehe um 15 Uhr ein neues Format mit der neuen Leiterin Nina Ansperger startet. In dieser ersten Ausgabe von „museum gugging im gespräch“ gibt es eine Staffelübergabe: Nina Ansperger befragt Johann Feilacher zu seinen Errungenschaften für das Museum Gugging und Johann Feilacher Nina Ansperger zu ihren Plänen für das Haus. Nähere Informationen beim Museum Gugging unter 02243/87087, e-mail museum @ museumgugging.at und www.museumgugging.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse