ÖAMTC: Ferienstart in fünf Bundesländern und Teilen Tschechiens (+Grafik)

Skifahrer:innenverkehr auch in niedrig gelegenen Skigebieten

Wien (OTS) - „Es ist gutes Wetter angekündigt und die Schneelage ausgezeichnet. Wir erwarten Verzögerungen in den Skigebieten auf Grund des Urlauberschichtwechsels“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Der Ferienbeginn in fünf Bundesländern (Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg), sowie in weiten Teilen Tschechiens, als auch das Ferienende in Wien und Niederösterreich wird sich im Verkehrsgeschehen niederschlagen. Nach den Schneefällen am letzten Wochenende ist auch mit regem Verkehr in niedrig gelegenen Skigebieten, wie dem Semmering in der Nähe von Wien, zu rechnen.

Behinderungen auf den Zu- und Abfahrten in die/aus den Skigebieten

Rheintal Autobahn (A14)

Arlberg Schnellstraße (S16), vor den Tunnelbereichen

Inntal Autobahn (A12), im Großraum Kufstein

Tauern Autobahn (A10), zwischen Salzburg und Bischofshofen

Montafoner Straße (L188), Richtung Rheintal Autobahn (A14)

Fernpassstrecke (B179), im gesamten Verlauf

Zillertalstraße (B169)

Loferer Straße (B178), zwischen Lofer und St. Johann

Eiberg Straße (B173), zwischen Söll und Kufstein

Pinzgauer Straße (B311), vor allem vor dem Schönbergtunnel in Schwarzach

Ennstalstraße (B320), im gesamten Verlauf

Durchfahrtsverbote in Tirol

In den Bezirken Reutte, Schwaz und Kufstein sind noch bis Ostern Fahrverbote für den Ausweichverkehr im niederrangigen Straßennetz in Kraft, informiert der ÖAMTC. Diese gelten für alle Fahrzeuge (auch Motorräder) samstags von 07:00 bis 19:00 Uhr, sowie in den Bezirken Reutte und Kufstein auch sonntags von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

ÖAMTC bei Freistädter Motorshow

Am 11. und 12. Februar 2023 findet die Freistädter Motorshow statt. Auch der ÖAMTC Oberösterreich ist dabei. Die Clubexperten geben wertvolle Tipps zu Autokauf, E-Mobilität oder dem passenden Kindersitz. Mitglieder erhalten eine Eintritts-Ermäßigung.

Club erinnert an die neue Vignette 2023

Seit 1. Februar benötigen alle, die auf Autobahnen bzw. Schnellstraßen unterwegs sind, die Klebe- oder die digitale Vignette 2023. Bitte beachten Sie, dass die digitale Vignette erst am 18. Tag nach dem Online-Kauf gültig ist, es sei denn, man kauft sie bei einem ÖAMTC-Stützpunkt. Hier gibt es den großen Vorteil, dass auch die digitale Vignette direkt nach dem Kauf gültig ist.

AVISO an die Redaktionen:

Download Grafik Semesterferien 2023 Staupunkte unter:

www.oeamtc.at/semesterferien_2023.png/57.351.072

ÖAMTC-Services:

Informieren Sie sich vorab in unserem Verkehrsservice unter www.oeamtc.at/verkehrsservice über die aktuelle Verkehrslage.

Traffic Alert, der proaktive Service speziell für Pendler, bietet interessante Features wie z.B. eine alternative Route bei starken Verzögerungen, mehr dazu unter www.oeamtc.at/trafficalert oder in der ÖAMTC App.

(Schluss)

Alfred Obermayr

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at