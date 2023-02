teamneunzehn-Gruppe übernimmt Property Management für gleich drei Wohnprojekte der Catella Residential Investment Management

Wien (OTS) - Der Immobilien-Gesamtdienstleister teamneunzehn sicherte sich zum Jahresstart das Property Management für die Wohnbauprojekte „Brigitte Now“ (1200), „Schöpfl Eck“ (1210) und „Hrachowina“ (1220). Nach der Vermarktung vertraut die Catella Residential Investment Management GmbH (CRIM) nun auch die laufende Verwaltung der drei Neubauprojekte dem Wiener Familienunternehmen an.

Die teamneunzehn-Gruppe beweist sich abermals als einer der führenden Immobilien-Gesamtdienstleister in Wien – sowie mittlerweile auch in Oberösterreich, Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und in Kärnten. Im Wiener Norden holte sich das etablierte Familienunternehmen nun einen Top-Auftrag der CRIM. Die drei Neubauprojekte „Brigitte Now“, „Schöpfl Eck“ und „Hrachowina“, mit deren Vermarktung das Unternehmen derzeit beauftragt ist, werden fortan auch von der teamneunzehn-Hausverwaltung verwaltet. „Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen unseres Geschäftspartners CRIM, der das technische und kaufmännische Property Management für gleich drei Top-Wohnbauprojekte in unsere Hände legt. Unser multidisziplinäres Verwalterteam wird künftig für den nachhaltig wirtschaftlichen Betrieb der Neubauprojekte sorgen“, kommentiert Markus Ringsmuth, Gesellschafter und Geschäftsführer der teamneunzehn-Gruppe, die Neuzugänge im Portfolio.

Markus Ringsmuth ergänzt: „Wir haben es bei ‚Brigitte Now‘, ‚Schöpfl Eck‘ und ‚Hrachowina‘ mit drei hochwertigen Neubauprojekten in vielversprechenden Bezirken zu tun, die sich allesamt durch moderne Ausstattung, energieeffiziente Bauweise sowie attraktive Infrastruktur und Mikrolage auszeichnen. Wir machen daher auch großartige Fortschritte bei der Vermietung und sind hochmotiviert, diese Immobilien auch in Zukunft zu begleiten.“

CRIM-Neubauprojekte: Modernes Wohnen in Donau-Nähe

In der Dresdner Straße 17-19 im Bezirk Brigittenau können seit Ende letzten Jahres die gesamt 217 ausgezeichnet geschnittenen Mietwohnungen des Projekts „Brigitte Now“ bezogen werden. Neben einer hochwertigen Innenausstattung sowie Balkon- oder Gartenflächen bei jeder Wohneinheit besticht das ÖGNI-Gold-zertifizierte Neubauprojekt durch seine sehr gute Anbindung sowie umliegendes Einkaufs- und Gastronomie-Angebot.

Das Neubauprojekt „Schöpl Eck“ in der Schöpfleuthnergasse 25 befindet sich im Zentrum von Floridsdorf und dennoch unweit der Natur. Es zählt gesamt 155 freifinanzierte Mietwohnungen und kann seit Kurzem bezogen werden. Verschiedenste Grundrisstypen von der Gartenwohnung bis zur Dachgeschosswohnung, allesamt mit Freiflächen, sowie hochwertige Ausstattungsdetails sorgen für ein Zuhause zum Ankommen und Wohlfühlen.

In einem Neubaugebiet in Nähe des Kagraner Platzes und gleichnamiger U1-Station liegt in der Bertha-von-Suttner-Gasse 10a-12a das dritte Neubauprojekt „Hrachowina“, das insgesamt 248 Erstbezugs-Mietwohnungen, jeweils mit Balkon, Terrasse oder Gartenfläche, umfasst. Eine komplett neu-entstehende Infrastruktur bietet künftig ein vielfältiges Freizeitangebot, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen sowie Gastronomien und Einzelhandelsgeschäfte.

Über teamneunzehn

Die teamneunzehn-Gruppe zählt zu den führenden Gesamtdienstleistern im Immobilienbereich in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Kärnten und Steiermark. Im Oktober 2010 wurde das Unternehmen von der Familie Ringsmuth gegründet und steht seither für Qualität, Kompetenz, Professionalität, Transparenz und Handschlagqualität rund um das Thema Immobilien. Die gesamte Belegschaft verfolgt ein gemeinsames Ziel: Das kundenorientierteste und vertrauensvollste Immobilienunternehmen zu sein. Durch das ständige Bestreben technologisch und organisatorisch stets am Puls der Zeit zu sein, um seinen Kund:innen die bestmögliche Effizienz und Dienstleistungs-Qualität zu gewährleisten, wird dies auch gelingen.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Annemarie Iberer

T: +43 699 15 12 66 14

E: annemarie.iberer @ epmedia.at