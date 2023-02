34. Welttag der Fremdenführer

Kostenlose Führungen und Vorträge am 17. und am 19. Februar 2023

Wien (OTS) - Am 21. Februar 1985 wurde der Weltverband der Fremdenführervereine (World Federation of Tourist Guide Associations) mit Sitz in Wien gegründet. 1989 beschlossen die Delegierten dieses Weltverbandes die Durchführung des „Welttags der Fremdenführer“, der in Wien seit damals jedes Jahr im Februar abgehalten wurde.

Heuer findet der Welttag in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Galerie Belvedere an drei verschiedenen Standorten und an zwei Tagen mit umfangreichem Programm statt:

Am 17. Februar wird im Rahmen des "Inklusiven Welttags" in der Ausstellung "Das Belvedere - 300 Jahre Ort der Kunst" im Unteren Belvedere spezielle Kunstvermittlung – abgestimmt auf die Bedürfnisse von Demenzkranken, blinden und sehschwachen Menschen sowie Gehörlosen – angeboten. Ein ganzer Tag ist somit der inklusiven Kunstvermittlung gewidmet, das erste Mal überhaupt in Österreich!

Am 19. Februar gibt es vier verschiedene Führungen, zahlreiche Vorträge sowie ein Kinderprogramm an allen drei Standorten des Belvedere. Im Oberen Belvedere bietet die Führung „Schräge Vögel“ in der Gemäldegalerie eine unterhaltsame Suche nach bemerkenswerten Charakteren und originellen Typen, als Ergänzung wird es eine Führung im berühmten Marmorsaal geben. Im Unteren Belvedere beleuchtet eine Führung die 300jährige Kunst- und Sammlungsgeschichte des Belvedere. Unser umfangreiches Vortragsprogramm sowie Workshops für Kinder finden im Belvedere 21 statt. Dort starten auch Architekturführungen zum Wiener Hauptbahnhof.

„Unsere Gäste dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen“, so Vereinspräsidentin Christa Bauer, "wir möchten an diesem Tag unsere Kompetenz einmal mehr unter Beweis stellen."

Passend zum Veranstaltungsort wird es auch heuer das beliebte „Kulturmagazin“ geben, das sich mit der 300jährigen Geschichte des Belvedere beschäftigt.

Alle Veranstaltungen im Rahmen des Welttags sind kostenlos, ebenso wie der Eintritt ins Belvedere. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist erforderlich.

