Das Fest der Liebe im Sacher

Wien (OTS) - Ob ein romantischer Aufenthalt in einem der außergewöhnlichsten Luxushotels in Wien oder Salzburg, ein exklusives Dinner an einem unvergesslichen Abend oder ein verführerisch süßes Stück Original Sacher-Torte: Der Valentinstag mit Sacher ist immer ein einzigartiges Erlebnis.



Die Original Sacher-Torte ist ein besonderer Genuss. Noch besser schmeckt sie, wenn man sie mit dem wichtigsten Menschen auf der Welt teilen kann. Zum Valentinstag gibt es dafür die Original Sacher-Torte als Special Edition in der perfekten Größe zum Verschenken und gemeinsam Genießen. Eine einzigartige Banderole entworfen von der Illustratorin Kera Till verwandelt das Original in eine perfekte Überraschung für den Tag der Liebe.

Die Special Edition kann ab sofort in der Sacher Confiserie in Wien gekauft und auf shop.sacher.com bestellt werden. Zugreifen lohnt sich, denn die limitierte Auflage ist nur für kurze Zeit erhältlich.

Sacher Love in Wien und Salzburg

Die erstklassigen Luxushotels in Wien und Salzburg bieten den perfekten Rahmen für eine entspannte Zeit zu zweit. Eine Flasche feinster Champagner, ein Strauß herrlicher Rosen und eine personalisierte Original Sacher-Torte erwarten Verliebte in den liebevoll dekorierten Zimmern und Suiten in den Sacher Hotels – inklusive garantiertem Upgrade in Wien und Doppel-Upgrade in Salzburg. Für magische Augenblicke am Valentinstag ist gesorgt!

Dinner für zwei

Rezepte zum Verlieben: Die Sacher Küchenchefs Anton Pozeg und Michael Gahleitner haben zum Valentinstag traumhafte Gourmet-Menüs kreiert. Am 14. Februar werden exklusive Kreationen in den ausgezeichneten Restaurants in Salzburg und Wien serviert. In einem romantischen Ambiente und einem eleganten Rahmen wird Kulinarik auf höchstem Niveau geboten, damit das Fest der Liebe noch lange in Erinnerung bleibt. Nähere Infos zu den kulinarischen Highlights befinden sich auf www.sacher.com



Mehr Information zu den Angeboten & zur Buchung:

https://www.sacher.com/de/wien/events/valentinestag-in-wien/

https://www.sacher.com/de/salzburg/events/valentinstag-in-salzburg/





Über Sacher

Luxus, magische Momente und kulinarischer Genuss: Sacher zählt mit den beiden Hotels in Wien und Salzburg, dem Alpin Resort Sacher Seefeld-Tirol, Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Graz und Parndorf sowie der Original Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1832 kreiert Franz Sacher die Original Sacher-Torte und beginnt damit ein Stück österreichische Kulturgeschichte. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der liebevollen Obhut der Familien Winkler und Gürtler tagtäglich Besucher aus aller Welt, die beiden Stadthotels in Wien und Salzburg gehören den „Leading Hotels of the World“ an. Gepflegte Familientradition kombiniert mit stetiger, behutsamer Modernisierung sorgen für einzigartige Sacher Erlebnisse.

