DeltaTrak erhält US-Patent für FlashTrak® Global Supply Chain Management System

Pleasanton, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Patentierte Beweismittelketten-Plattform bietet unübertroffene Sichtbarkeit, Metriken und Rückverfolgbarkeit beim Transport verderblicher Produkte

DeltaTrak, ein führender Anbieter von Lösungen für das Management von Kühlketten und Lieferketten, hat vom US-Patentamt ein Patent für die Methode zur Verwaltung von Informationen für die Lieferkette einer verderblichen Ware erhalten. Dieses Patent bezieht sich direkt auf das Informationsmanagementsystem FlashTrak® Global Chain of Custody (CoC) von DeltaTrak, das im November 2022 eingeführt wurde.

FlashTrak CoC erweitert die Funktionalität der FlashTrak-Plattform von DeltaTrak, um eine detaillierte Rückverfolgbarkeit der Lieferkette zu ermöglichen. Dies hilft den Beteiligten, alle mit einer Bestellung verbundenen Unternehmen zu identifizieren, die Produktqualität vorherzusagen, Versandinformationen zurückzuverfolgen und die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften zu bestätigen.

Der Weg der verderblichen Waren vom Anbau bis zum Verbraucher ist entscheidend, um Verderben zu vermeiden, Abfall zu reduzieren und die Produktsicherheit zu gewährleisten. Aufgrund isolierter, veralteter Systeme verfügt keine einzige Stelle über umfassende Daten zum gesamten Weg einer verderblichen Ware. In der Vergangenheit musste ein Benutzer, der CoC-Informationen benötigte, viel Zeit und Energie darauf verwenden, sich bei verschiedenen, oft redundanten Anwendungen anzumelden, um wenig systematisch Informationen zusammenzusuchen. Bis zur Entwicklung von FlashTrak CoC gab es keine Daten, die Handels- und Qualitätsdaten in einer integrierten Plattform zusammenfassten, um Muster, Ineffizienzen, Probleme oder Lösungen in der Lieferkette für verderbliche Waren aufzudecken.

FlashTrak CoC wurde entwickelt, um Daten zu nutzen, die über den elektronischen Datenaustausch (EDI) und die Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) erfasst wurden. Es handelt sich dabei um eine cloudbasierte Plattform, die als ein einziges Ökosystem für Informationen dient. FlashTrak CoC basiert auf dem Dapicon-Ökosystem, das Datenbeiträge von Käufern, Verkäufern, Schifffahrtsunternehmen, Anbietern von Echtzeit-Temperaturmessgeräten, externen Logistikanbietern und Regierungsbehörden umfasst. FlashTrak CoC bündelt die Beiträge der Konsortialpartner, um einen umfassenden Einblick in die Lieferkette zu ermöglichen und vollständige Transparenz zu schaffen. FlashTrak CoC liefert verwertbare Daten, die es dem Benutzer ermöglichen, alle mit einer Bestellung verbundenen Lieferanten und die mit der Bestellung verbundenen Sendungen zu identifizieren.

Vorteile von FlashTrak CoC

Durchgängige Rückverfolgbarkeit von Produkten unter Verwendung des Industriestandards GS1, von der Quelle bis zum Geschäft und jeder Bewegung dazwischen

Internationale Sendungsverfolgung mithilfe von Schlüsselidentifikatoren wie Buchungsnummern, Stamm-Frachtbriefen, Bestellungen, Rechnungen usw.

Ortung von Sendungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft

Verwaltung und Pflege der erforderlichen Dokumente zur Einhaltung von Vorschriften

Automatisierte Erfassung von internationalen Versanddokumenten

Automatisierter digitaler Schadenservice

„Diese Art von kritischen Geschäftsinformationen befindet sich traditionell in separaten, uneinheitlichen Systemen, was es schwierig, teuer und zeitaufwändig macht, alle Daten zu sammeln und zu analysieren, die für intelligente Vertriebsentscheidungen erforderlich sind", sagte Fred Wu, Gründer und CEO von DeltaTrak. „Unsere patentierte CoC-Plattform gibt den Benutzern Zugang zu den wichtigsten Ergebnissen, die sie benötigen, um intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Dadurch können sie die Betriebskosten senken, die Produktqualität schützen und sogar präzise Rückrufe durchführen, da die Herkunft von Problemen besser zurückverfolgt werden kann."

FlashTrak sorgt auch für Nachhaltigkeit, indem es den Status der Produkte während des Transports kontinuierlich überwacht. In den Vereinigten Staaten verursachen Lebensmittelverluste und -abfälle laut der Environmental Protection Agency 170 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr, wobei die Emissionen von Lebensmittelabfällen, die auf Mülldeponien landen, nicht berücksichtigt sind. Ungefähr 12 % der Lebensmittelabfälle entstehen während des Vertriebs, hauptsächlich durch unsachgemäße Kühlung.

„Die Temperaturkontrolle während des Transports verderblicher Waren ist von entscheidender Bedeutung, um die Haltbarkeit und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten", so Wu, der darauf hinwies, dass pharmazeutische Produkte vor der gleichen Herausforderung stehen. „FlashTrak CoC ist die einzige patentierte Ökosystem-Plattform, die sowohl die IoT-Qualitätsdaten des Produkts als auch die transaktionalen Handelsdaten integriert, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Lieferkette in Echtzeit zu ermöglichen, wo und wie der Zustand Ihrer Fracht ist."

Informationen zu DeltaTrak

DeltaTrak ist ein führender Innovator von Lösungen für das Kühlkettenmanagement, Echtzeit-Tracking-Geräten und Datenanalysen für temperaturempfindliche und andere hochwertige Waren. Unsere Kühlkettenlösungen werden von Tausenden von Kunden auf der ganzen Welt genutzt, um die Transparenz von nationalen und internationalen Sendungen zu gewährleisten. Kontaktieren Sie Ihren DeltaTrak-Kundenbetreuer oder rufen Sie den DeltaTrak-Vertrieb unter 800-962-6776 an.

Informationen zu Dapicon

Dapicon ist ein führendes Technologieunternehmen für die Lieferkette, das für Transparenz und Effizienz in der gesamten Lieferkette sorgt. Mit seiner patentierten Middle-Layer-Plattform ermöglicht Dapicon Lösungen, die die Auswirkungen unterschiedlicher Datensätze auf ein Ergebnis berücksichtigen und Ihnen eine umfassende Lösung für die Herausforderungen Ihrer Lieferkette bieten. Dapicon ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeltaTrak.

