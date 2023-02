SPÖ-Kucher: „Steinharts Reformfreude passt auf einen kleinen Teelöffel“

Kucher zum Impfen in der Apotheke: „Was in der Schweiz, Deutschland, Frankreich oder den USA möglich ist, wird auch in Österreich funktionieren“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher zeigt sich wenig verwundert darüber, dass er von Seiten des Ärztekammerpräsidenten keinen Applaus für längst notwendige Reformschritte im österreichischen Gesundheitssystem bekommt: „Steinharts Reformfreude ist so klein, sie passt auf einen kleinen Teelöffel.“ Es müsse doch alle Beteiligten das Ziel einen, unser Gesundheitssystem hin zur besten Gesundheitsversorgung für alle weiterzuentwickeln – und zwar jenseits von Machtlogiken und antiquierter Standespolitik. ****

Kucher argumentiert, dass es freilich möglich ist, in Zukunft auch Apotheker*innen impfen zu lassen und dass dies auch ein Schritt in die richtige Richtung wäre: „Was in der Schweiz, Deutschland, Frankreich oder den USA möglich ist, wird auch in Österreich funktionieren.“ Es sei außerdem erwiesen, dass durch das Impfen in der Apotheke die Impfbereitschaft und damit die Durchimpfungsraten erhöht werden können. In Österreich müsse man derzeit in der Regel – laut den gesetzlichen Einschränkungen – zunächst in die Arztpraxis, um sich eine Verschreibung des Impfstoffs zu holen, dann in die Apotheke, um sich den Impfstoff zu holen und mit dem Impfstoff dann wieder zum Arzt oder zur Ärztin, um sich die Impfung auch verabreichen zu lassen. Kucher an Steinhart: „Selbst wenn Impfärzt*innen oft schon den Impfstoff bei sich gelagert haben, ist das immer noch kein Argument, Apotheker*innen nicht Impfungen verabreichen zu lassen, dort ist der Impfstoff nämlich jedenfalls auch.“

Der SPÖ-Gesundheitssprecher schlussfolgert daher, dass die Aufregung des Ärztekammerpräsidenten eher den noch aufzuklärenden Vorwürfen rund um eine Tochterfirma der Wiener Ärztekammer geschuldet ist und empfiehlt, „alle Energie in die Aufklärung statt ins Blockieren der besten Gesundheitsversorgung für Österreich zu investieren“. (Schluss) lk/bj

