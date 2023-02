Erdbebenhilfe von Jugend Eine Welt: Menschen brauchen schnelle Hilfe!

Projektpartner in Aleppo: „Die Situation hier ist beängstigend. Gebäude sind zerstört, Häuser und Hütten ohne Dächer, Fenster und Türen kaputt. Es gibt keine Lebensmittel und keinen Strom!“

Die Situation hier in Aleppo ist beängstigend. Gebäude sind zerstört, Häuser und Hütten ohne Dächer, Fenster und Türen kaputt. Es gibt keine Lebensmittel und keinen Strom. Jene Menschen, deren Häuser nicht zerstört wurden, trauen sich in diese nicht mehr zurück. Die Angst vor möglichen Nachbeben ist zu groß Jeannette El Haji Moussa, Koordinatorin des Don Bosco-Kindergartens in Aleppo 1/2

Die Lage im Grenzgebiet Türkei/Syrien ist dramatisch. Wir bekommen stündlich Bilder von unseren Projektpartnern vor Ort, die das schreckliche Ausmaß des Erdbebens und das große Leid der Bevölkerung zeigen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Menschen brauchen jetzt Ihre Unterstützung. Bitte helfen Sie! Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt 2/2

Wien (OTS) - Einen Tag nach dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion wird das enorme Ausmaß der Naturkatastrophe langsam sichtbar. Die Zahl der Toten liegt aktuell bei über 5.000. Unter den Trümmern der eingestürzten Häuser werden nach wie vor viele Menschen vermutet. Besonders betroffen in Syrien ist die Stadt Aleppo, in der die österreichische Hilfsorganisation Jugend Eine Welt seit vielen Jahren einen Don Bosco-Kindergarten unterstützt.

„Situation ist beängstigend“

„ Die Situation hier in Aleppo ist beängstigend. Gebäude sind zerstört, Häuser und Hütten ohne Dächer, Fenster und Türen kaputt. Es gibt keine Lebensmittel und keinen Strom. Jene Menschen, deren Häuser nicht zerstört wurden, trauen sich in diese nicht mehr zurück. Die Angst vor möglichen Nachbeben ist zu groß “, erzählt Jeannette El Haji Moussa, Koordinatorin des Don Bosco-Kindergartens in Aleppo. Viele Menschen verbrachten daher die Nacht bei Regen und winterlichen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt auf der Straße. „Neben Medikamenten und Verbandsmaterial benötigen wir dringend Lebensmittel, Decken und Jacken. Die wenigen Kleidungsstücke, die wir zum Verteilen hatten, waren sehr schnell aufgebraucht. Aktuell finden mehr als 200 Personen, die beim Erdbeben alles verloren haben, in unserer Don Bosco-Einrichtung Zuflucht. Darunter sind auch 30 Kinder, deren Eltern derzeit unauffindbar sind. Der Zusammenhalt ist groß. Bei Kerzenschein stellen wir gemeinsam Pakete für die Verteilung von Lebensmitteln zusammen“, so die Projektpartnerin von Jugend Eine Welt weiter.

Hilfe von Projektpartnern

Bereits wenige Stunden nach dem Erdbeben machten sich Projektpartnerinnen aus dem von Jugend Eine Welt unterstützen Krankenhaus in der syrischen Hauptstadt Damaskus auf den Weg ins gut vier Autostunden nördlich gelegene Aleppo. Mit im Gepäck: erste Nothilfegüter wie Medikamente, medizinische Utensilien, Verbandsmaterial aber auch wärmende Kleidung. In den nächsten Tagen soll zwei weitere Ärzte zur Unterstützung folgen. „Medizinische Hilfe ist in der Erdbeben-Region kaum existent. Es fehlt an allem, um helfen zu können. Die Bevölkerung litt in den letzten Jahren unter dem Bürgerkrieg, jetzt hat das Erdbeben auch noch ihre Häuser zerstört“, schildert Don Bosco-Projektpartner Alejandro Léon, die dramatische Situation. „Wir unternehmen im Rahmen unserer Möglichkeiten alles, um Erste-Hilfe zu leisten, den Betroffenen ein Dach über dem Kopf zu bieten und sie mit dem Nötigsten zu versorgen.“

Über Jugend Eine Welt

Jugend Eine Welt unterstützt seit vielen Jahren, gemeinsam mit verlässlichen Partnern vor Ort, Bildungs- und Sozialprojekte im Nahen Osten und hilft auch bei humanitären Katastrophen, wie zum Beispiel bei der Hafenexplosion 2020 in Beirut oder aktuell beim Erdbeben in Syrien. Die österreichische Entwicklungsorganisation setzt sich unter dem Leitgedanken „Bildung überwindet Armut“ seit ihrer Gründung vor über 25 Jahren weltweit für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Schulen, Berufsbildungseinrichtungen, Sozialzentren und Straßenkinder-Programme in Asien, Afrika, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Osteuropa etwa werden unterstützt. Wie auch Projekte zur Armutsbekämpfung und dem Empowerment benachteiligter Gruppen. Jugend Eine Welt gehört unter anderem zu jenen zehn bei der ADA (Austrian Development Agency) akkreditierten österreichischen Hilfsorganisationen, die mit den öffentlichen Förderungen vor Ort humanitäre Hilfe umsetzen. „ Die Lage im Grenzgebiet Türkei/Syrien ist dramatisch. Wir bekommen stündlich Bilder von unseren Projektpartnern vor Ort, die das schreckliche Ausmaß des Erdbebens und das große Leid der Bevölkerung zeigen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Menschen brauchen jetzt Ihre Unterstützung. Bitte helfen Sie! “, appelliert Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt.

Bitte helfen Sie JETZT!

Jugend Eine Welt-Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000

Kennwort: NOTHILFE ERDBEBEN

Onlinespenden unter www.jugendeinewelt.at/spenden

Weitere Informationen: www.jugendeinewelt.at/erdbeben-in-syrien

Honorarfreie Fotos zur redaktionellen Verwendungen stehen hier zur Verfügung (Fotocredit: FMA/Syrien).

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Thomas Zach MA

Jugend Eine Welt | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. +4366488632574 | thomas.zach @ jugendeinewelt.at