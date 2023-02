Aus aktuellem Anlass: Heute „ZIB Spezial“ zum Erdbeben in der Türkei und in Syrien

Am 7. Februar um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Zum verheerenden Erbeben in der Türkei und in Syrien zeigt ORF 2 heute, am Dienstag, dem 7. Februar 2023, um 20.15 Uhr in ORF 2 eine von Tarek Leitner moderierte „ZIB Spezial“.

Zu den neuesten Bildern und Informationen meldet sich ORF-Türkei-Korrespondentin Katharina Wagner live aus dem Katastrophengebiet. Nahostkorrespondent Karim El-Gawhary erklärt, warum die Hilfe in Syrien so schwierig ist. Die Hilfe aus Österreich ist voll angelaufen: Bundesheer und Hilfsorganisationen bereiten sich auf schwierige Einsätze vor. Was bei so einem Einsatz beachtet werden muss, erklärt die „ZIB Spezial“.

Ebenfalls Thema der Sendung: Erdbebenregion Türkei. Was macht die Gegend so anfällig für die Erdstöße? ORF-Wissenschaftschef Günther Mayr ist dazu live im Studio. In der Sendung gezeigt wird auch, wie die türkische Community in Österreich auf das verhängnisvolle Beben reagiert.

In der „ZIB Spezial“ erfolgt auch der Start der NACHBAR IN NOT-Aktion „Erdbebenopfer Türkei und Syrien“.

Das für heute geplante „Universum: Der Karawankenbär“ entfällt. Um 21.05 Uhr geht es mit dem „Report“ in ORF 2 weiter.

