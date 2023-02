Feierlicher Lehrgangsabschluss von Polizeigrundausbildungslehrgängen

Zeit: 08.02.2023, 10:00 Uhr, Ort: 1., Platz in der Burg

Wien (OTS) - Am 08.02.2023, um 10:00 Uhr, findet am Platz in der Burg in der Wiener Innenstadt der feierliche Lehrgangsabschluss von insgesamt 177 Aspirantinnen und Aspiranten aus den Bildungszentren Wien, Traiskirchen, Wels und St. Pölten statt. Dabei werden sie symbolisch von den Bildungszentren an die Landespolizeidirektion Wien übergeben.

Die Beamtinnen und Beamten werden in Zukunft ihren Dienst in Wien versehen und dabei ihren Beitrag zur Aufrechterhaltung der Sicherheit in der Bundeshauptstadt leisten.

Den Feierlichkeiten werden, neben zahlreichen Angehörigen und Zuschauern, sowohl der Bundesminister für Inneres, Mag. Gerhard Karner als auch der Landespolizeipräsident in Wien, Dr. Gerhard Pürstl beiwohnen. Dabei werden sie in ihren Ansprachen das Wort an alle Anwesenden richten. Für eine musikalische Untermalung des Festaktes wird die Polizeimusik Wien sorgen.

Zu dem Festakt sind sämtliche Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich eingeladen.

