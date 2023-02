FPÖ – Haider zu EU-Verbrennerverbot: EU-hörige Bundesregierung zerstört zehntausende Arbeitsplätze

EU-Verbot für Verbrennungsmotor ab 2035 ist sinnloser Schuss ins eigene Knie

Wien (OTS) - „Mit ihrer Zustimmung zum Verbot des Verbrennungsmotors in der Europäischen Union zerstört die schwarz-grüne Bundesregierung mit einem Federstrich zehntausende Arbeitsplätze in der österreichischen Industrie“, kritisierte der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider die Zustimmung der österreichischen Bundesregierung im Rat zum Verbot von Verbrennungsmotoren in der EU bis 2035 scharf. Der Effekt dieser Maßnahme sei dagegen verschwindend gering. „Und wofür den ganzen Wahnsinn? Um 15 von 8 Prozent, also 1,2 Prozent CO2-Ausstoß bis 2050 zu vermeiden (Die EU hat 8 Prozent Anteil am weltweiten CO2 Ausstoß; und der Verkehrssektor innerhalb der EU 15 Prozent).



Diese Einsparung wird von China, den USA und anderen Staaten binnen einer Woche wettgemacht“, erklärte Haider. Die mutwillige Zerstörung eines der wichtigsten europäischen Industriezweige sei nicht nur völlig sinnlos, sondern führe die EU zudem in neue Abhängigkeiten. „Die schwarz-grüne Bundesregierung ist für diesen industriepolitischen Wahnsinn direkt mitverantwortlich. Das ist ein Anschlag auf die heimische Wirtschaft und Arbeitsplatzvernichtung im ganz großen Stil. Das ist ein Schuss ins eigene Knie“, so Haider.

