Leseabend „Die Göttliche Komödie“ im Bezirksmuseum 3

Wien (OTS/RK) - „Die Göttliche Komödie“ ist das Hauptwerk des italienischen Dichters Dante Alighieri (1265 – 1321). Bei einem Rezitationsabend am Mittwoch, 15. Februar, hört das Publikum die wundersame Geschichte einer Reise, die Dante durch Hölle und Fegefeuer ins Paradies führt. Schauplatz der Lesung ist das Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11). Der routinierte Deklamator und Mime Martin Ploderer trägt ab 18.30 Uhr ausgewählte „Gesänge aus Inferno, Purgatorio und Paradiso in der Übersetzung in Versen durch Hans Werner Sokop“ vor. Der Eintritt ist frei. Die Bezirkshistoriker*innen freuen sich über Spenden. Ab sofort nimmt der ehrenamtlich arbeitende Museumsleiter, Franz Hofbauer, Anmeldungen unter der Rufnummer 0699/107 10 299 entgegen. Auch Platz-Reservierungen per E-Mail sind möglich: franz.hofbauer@hotmail.com.

Mit aufschlussreichen Erklärungen rundet der namhafte Wiener Dante-Übersetzer und Autor Hans Werner Sokop diesen Leseabend ab. Allgemeine Informationen über das Museum (Öffnungszeiten, Dauer-Ausstellungen, temporäre Ausstellungen, u.a.) erfragen Interessierte unter der Rufnummer 4000/03 127. Erkundigungen via E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Sprecher und Schauspieler Martin Ploderer: www.martinploderer.at

Dante-Übersetzer Hans Werner Sokop (Lovely Books): www.lovelybooks.de/autor/Hans-Werner-Sokop/

Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/

