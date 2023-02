Holiday on Ice verzauberte mehr als 60.000 Besucher*innen

2024 kommt bisher aufwendigste Show A NEW DAY in die Wiener Stadthalle

Wien (OTS/RK) - Die beliebteste Eisshow der Welt sorgte mit unvergesslichen Show-Momenten und Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau für Begeisterungsstürme bei den mehr als 60.000 Besucher*innen der diesjährigen Show SUPERNOVA in der Wiener Stadthalle, einem Unternehmen der Wien Holding. Im kommenden Jänner 2024 wird mit A NEW DAY 80 Jahre Holiday on Ice gefeiert! Der Ticketvorverkauf läuft bereits.

Mit einem Feuerwerk auf dem Eis ging das Gastspiel von Holiday on Ice in der Wiener Stadthalle zu Ende. Noch am gleichen Tag reiste das 78-köpfige Holiday on Ice-Team weiter nach Paris.

Eis-Stars zeigten ihr Können

Als Stars der modernen Show SUPERNOVA brillierten unter anderen Wesley Campbell, Vanessa James und Eric Radford. Herausragend waren auch die amtierenden Weltmeister und Olympiasieger im Eistanz, Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron, die exklusiv als Gaststars der Premiere auch ihre Olympiakür zeigten. Erstmals waren mit Celina Profanter und Joelle Maria Nasheim gleich zwei Österreicherinnen im Ensemble der spektakulären Eisshow.

Bei bis zu drei Shows pro Tag zeigten die Skater*innen atemberaubende Showeinlagen auf und über dem Eis. Zusätzlich wurde vor und nach den Shows auf dem Eis trainiert. Die harte Arbeit der Crew und der Eiskunstläufer*innen wurde mit viel Applaus belohnt.

Principal Eiskunstläufer Wesley Campbell, der alle seine Dreifach-Sprünge zeigte: „Wir lieben Wien. Die Beziehung, die wir während jeder Vorstellung zum Publikum aufbauen, ist in Wien einmalig – einfach fantastisch!“

Finanzstadtrat Peter Hanke: „Ich gratuliere dem gesamten Holiday on Ice-Team und der Wiener Stadthalle zu diesem großartigen Erfolg. Mehr als 60.000 Besucher*innen sind der beste Beweis für die hohe Qualität der beliebtesten Eisshow der Welt. Auf der nur 3,5 cm starken Eisfläche der Wiener Stadthalle wurde eine der härtesten Sportarten der Welt in Kunstform und auf Olympia-Niveau geboten.“

Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer: „Die Wiener Stadthalle bietet die größte kulturelle Vielfalt in ganz Österreich, und Holiday on Ice ist hierbei jährlicher Fixpunkt und Erfolgsgarant. Atemberaubender Eiskunstlauf, Stunts, Akrobatik und viele beliebte Hits garantieren jedes Jahr ein neues unvergessliches Live-Erlebnis am Puls der Zeit.“

Wiener Stadthalle-Geschäftsführer Matthäus Zelenka: „Jedes Jahr kreiert Holiday on Ice für das Wiener Publikum eine neue Welt auf dem Eis und wird dafür mit Begeisterung und Ticketrekorden belohnt. Holiday on Ice überrascht uns immer wieder mit anspruchsvollem Eiskunstlauf und atemberaubenden Momenten! Wir freuen uns besonders auf die Jubiläumsshow A NEW DAY, die 2024 in die Wiener Stadthalle kommt.“

Mit der bisher aufwendigsten Show A NEW DAY feiert die Wiener Stadthalle im kommenden Jänner 80 Jahre Holiday on Ice!

Ticketverkauf für A NEW DAY läuft bereits

Der Ticketverkauf für A NEW DAY hat bereits begonnen. Von Mittwoch, 17.01. bis Sonntag, 28.01.2024 wird Holiday on Ice mit der bisher künstlerisch und technisch aufwendigsten Show für zwei Wochen in der Wiener Stadthalle gastieren. Eiskunstlauf-Begeisterte können sich jetzt schon auf eine spektakuläre Show der Extraklasse freuen. Es wird ein ganz besonderes Jahr, denn Holiday on Ice feiert sein 80-jähriges Show-Jubiläum.

Holiday on Ice A NEW DAY von 17.01. bis 28.01.2024 in der Wiener Stadthalle: ab 29 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Frühbucherbonus minus 30 % auf alle Vollpreistickets im Februar 2023. Tickets auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

