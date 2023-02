Erdbeben in Syrien & Türkei: World Vision ruft höchsten Katastrophenfall aus und bittet dringend um Spenden

Beheizte Unterkünfte, Treibstoff, Decken und Nahrungsmittel dringend benötigt – Mitarbeiter vor Ort ermitteln Bedarf

Wien (OTS) - Die internationale Kinderhilfsorganisation World Vision hat für die Erdbebenregionen in der Türkei und Syrien den höchsten Katastrophenfall ausgerufen und ruft weltweit zu Spenden auf. Die Zahl der Toten und Verletzten steigt weiter stündlich, nach wie vor gibt es zahlreiche Verschüttete. Viele Menschen mussten in Eiseskälte auf offener Straße oder in ihren Autos die Nacht verbringen.

Erkundungsteams in den betroffenen Gebieten sind weiterhin unterwegs, um festzustellen, welche Unterstützung betroffene Kinder und Familien am dringendsten benötigen. Zu den Prioritäten gehört die Unterstützung der Menschen beim Zugang zu sauberem Wasser und Nahrungsmitteln, sanitären Einrichtungen und Hygiene (WASH), Gesundheit, Unterkunft und Schutz. „Unsere unmittelbaren Einsatzgebiete umfassen Gaziantep und Sanliurfa in der Türkei sowie Azaz, Afrin und Idlib im Norden Syriens“, so Johan Mooij, Nothilfe Direktor von World Vision in Amman. „Außerdem verteilen wir Brennstoff und Heizmaterial an Sammelunterkünfte. Dringend wird auch Treibstoff benötigt, um medizinische Einrichtungen und Krankenwagen zu versorgen.“

Viele World Vision Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von dem Beben selbst betroffen und zutiefst erschüttert. Eine freiwillige Mitarbeiterin und ihre Familie kamen ums Leben. Die meisten MitarbeiterInnen sind jedoch in Sicherheit. Einige Büros in Nordsyrien wurden durch das Beben beschädigt, aber die Teams arbeiten rund um die Uhr daran, sie wieder funktionsfähig zu machen. Ein Mitarbeiter beschreibt das Erlebte so: „Das ganze Gebäude wankte. Ich konnte mich nicht auf den Füßen halten und war verzweifelt, weil ich nicht in der Lage war, meine Kinder und meine Mutter in Sicherheit zu bringen.“

World Vision ist seit fast 40 Jahren in der Region tätig. Wir setzen uns dafür ein, das Leben von Kindern, Familien und den Gemeinschaften, in denen sie leben, durch langfristige und nachhaltige Entwicklung zu verbessern und auf Katastrophen zu reagieren. Seit Beginn der syrischen Flüchtlingskrise habt World Vision mehr als 7,5 Millionen Kindern und ihren Familien in der Region geholfen.

Hier können Sie spenden:

World Vision Österreich - Katastrophenhilfe

Erste Bank, IBAN: AT22 2011 1800 8008 1800

www.worldvision.at/erdbeben/syrien-türkei

