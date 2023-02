TKG Erdbeben Türkei: "Danke Österreich"

Aufrichtiges Beileid den Hinterbliebenen der Todesopfer, gute und baldige Besserung an die Verletzten.

Wien (OTS) - Die Türkische Kulturgemeinde in Österreich dankt den Rettungskräften des Roten Kreuzes, dem österreichischen Bundesheer, den Hundestaffeln und der österr. Bundesregierung, welche eine Soforthilfe in die Wege geleitet hat.



Appell an die Bevölkerung, nicht auf eigene Faust in das Krisengebiet zu reisen, denn gut gemeint ist nicht immer gut. Die Profis sollen und müssen jetzt ungestört arbeiten. Wer aus Österreich helfen möchte, soll Geldspenden an das vom Roten Kreuz eingerichtete Spendenkonto überweisen.



Diese Katastrophe ist eine einzigartige Gelegenheit, die tiefen Gräben in der türkischen Gesellschaft in der Türkei aber auch in Österreich zu überwinden und Schulter und Schulter an den Hilfs-, Bergungs- und Wiederaufbaumaßnahmen zu arbeiten, hoffentlich erkennen dies alle handelnden (politischen) Akteure.



Glück im Unglück: Gott sei Dank sind die im Erdbebengebiet im Bau befindlichen Kernkraftwerke noch nicht in Betrieb, ansonsten hätte es zu einer multiplen Krise in der gesamten Region geführt, wenn wie in Fukushima dann auch noch Radioaktivität von beschädigten Atomreaktoren ausgetreten wäre.



Wir als TKG trauen um die Toten und werden von Österreich aus mit unseren Mitgliedern unseren Beitrag für eine rasche Hilfe in Kooperation mit den Hilfs- und Rettungskräften leisten.

Rückfragen & Kontakt:

Türkische Kulturgemeinde in Österreich(TKG)

Dr. Melissa Günes

Generalsekretärin

Tel.:01/513 76 15-0

m.gunes @ turkischegemeinde.at

http://www.turkischegemeinde.at