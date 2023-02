SPÖ-Bayr bei „Wien sind wir alle“-Demo: Wien bleibt Wien!

Demonstration in Favoriten: Wir lassen uns nicht spalten

Wien (OTS/SK) - Petra Bayr, SPÖ-Nationalratsabgeordnete aus Wien Favoriten, sagte bei der gestrigen „Wien sind wir alle“-Demonstration am Reumannplatz: „Wien lebt von seiner Vielfalt. Wien lebt davon, dass es ein Schmelztiegel ist. Meine Großeltern und Urgroßeltern waren Tschechen, die da am Wienerberg Ziegel geschupft haben. Deswegen bin ich eine typische Favoritnerin.“ Bayr bekräftigte: „Wien ist Wien mit euch, mit uns. Wien bleibt Wien!“ ****

Zu FPÖ-Landesrat Waldhäusl sagte die Abgeordnete: „Waldhäusl soll nicht nur zurücktreten, der hätte eigentlich nie antreten dürfen.“ Das Problem seien laut Bayr aber nicht nur einzelne Politiker: „Diese FPÖ, die einzig und allein hetzen kann, die einzig und allein Menschen gegeneinander aufhetzen kann. Diese FPÖ, die Putins Geschäfte erledigt und sich laut Medienberichten dafür mutmaßlich zahlen lässt, mit der ist kein Staat zu machen und schon gar keine Koalition.“

Bayr bekräftigt dabei den Einsatz der SPÖ für eine demokratische Stimme aller: „Und was vollkommen richtig ist: Wir, die wir wählen können, wir, die wir Gesetze machen können, auch im Parlament. An uns liegt es, dass alle eine Stimme haben. An uns liegt, dass zum Beispiel der Zugang zu Staatsbürgerschaft ein einfacherer wird, dass sich alle Menschen gleichermaßen einbringen können.“ (Schluss) sd/ls

