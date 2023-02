Start für größtes E-Mobility-Projekt des Landesenergieunternehmens: TU Graz und Energie Steiermark errichten 200 Ladestellen für E-Autos

Ziel: „Klimaneutrale Universität“ bis 2030. Start für großangelegte Umrüstung von Parkplätzen.

Graz (OTS) - Die Energie Steiermark hat im Rahmen eines mehrmonatigen Ausschreibungsverfahrens den Zuschlag der TU Graz für die Errichtung, den Betrieb und die Abrechnung von Ladeinfrastruktur erhalten. Der Auftrag stellt das derzeit größte Kundenprojekt des steirischen Energie- und Infrastrukturunternehmens im Bereich der Ladeinfrastruktur dar.

Die TU Graz beschäftigt aktuell rund 4.000 MitarbeiterInnen und hat mehr als 13.700 Studierende. An den drei Campusstandorten Alte Technik, Neue Technik und Inffeldgasse wird das aktuelle Ladeangebot bis zum Jahr 2030 sukzessive auf bis zu 200 Parkplätze mit Ladeinfrastruktur für MitarbeiterInnen ausgebaut. Dieser Beitrag zu einer CO2 neutralen Mobilitätskette ist eine von mehreren Maßnahmen, mit denen die TU Graz bis 2030 zur klimaneutralen Universität wird. Im Jahr 2023 werden bereits 30 Ladepunkte umgesetzt.

Neben der Errichtung, dem Betrieb, der Wartung aus einer Hand sowie der automatisierten Abrechnung der Ladevorgänge durch die Energie Steiermark wird den MitarbeiterInnen der TU Graz die Möglichkeit geboten, ihr privates E-Fahrzeug an ihrem Arbeitsplatz sowie Poolfahrzeuge an den TU Graz Standorten aufzuladen.

„Es freut uns, dass wir mit dem Auftrag der TU Graz unsere herausragenden Kompetenzen im Bereich der E-Mobility unter Beweis stellen können und im Einklang mit unserer Unternehmensstrategie und unseren Nachhaltigkeitszielen auch bei Partnern wie der TU Graz weitere Potentiale für emissionsfreie Fortbewegung schaffen“, sagt Christian Purrer, Vorstandssprecher der Energie Steiermark.

Martin Graf, Vorstandsdirektor der Energie Steiermark: „Über Kooperationen wie diese können wir - zusätzlich zu unserem eigenen intensiven Ausbauprogramm für öffentliche Ladeinfrastruktur – wertvolle Arbeitsplätze in der Steiermark sichern und tragen zu einer Wertschöpfung innerhalb der Steiermark bei.“

"Der Ausbau der Ladeinfrastruktur an den Campusstandorten der TU Graz ist Teil unserer Roadmap zur Klimaneutralität bis 2030. Daher freuen wir uns sehr, dass wir mit der Energie Steiermark einen zuverlässigen Partner an Bord haben, um diese Maßnahme umzusetzen", erklärt TU Graz Rektor Harald Kainz. "Gemeinsam mit unserem E-Carsharing-Angebot sowie unserer Förderung des Radverkehrs schaffen die zusätzlichen Ladeplätze für unsere Mitarbeitenden noch mehr Möglichkeiten, ihre täglichen Arbeitswege emissionsfrei zurückzulegen."

Über die Energie Steiermark: Die Energie Steiermark zählt zu den größten Energie- und Infrastrukturunternehmen in Österreich mit Sitz in Graz. Das Unternehmen ist in den Bereichen Strom, Erdgas, Wärme und E-Mobilität tätig und serviciert mit über 1.900 MitarbeiterInnen rund 600.000 KundInnen im In- und Ausland. In der Erzeugung setzt das Unternehmen ausschließlich auf Erneuerbare Energie aus Wasser, Wind, Sonne und Biomasse. Mehrheitseigentümer ist das Land Steiermark. Die Energie Steiermark erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro



Über die TU Graz: Die TU Graz ist die traditionsreichste technisch-naturwissenschaftliche Forschungs- und Bildungsinstitution in Österreich und spielt seit über 200 Jahren eine zentrale Rolle im internationalen Forschungs- und Bildungsnetzwerk. In ihren fünf Exzellenzbereichen, den Fields of Expertise, erbringt die TU Graz internationale Spitzenleistungen. Dabei setzt sie auf intensive Zusammenarbeit mit anderen Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie mit Wirtschaft und Industrie weltweit. Die TU Graz hat sieben Fakultäten mit rund 100 Instituten und beschäftigt knapp 4.000 Mitarbeitende. 13.700 Studierende aus 100 Ländern studieren an der TU Graz. Die TU Graz hat eine Roadmap für den Weg zur Klimaneutralität der Universität bis 2030 verabschiedet. Mit konkreten Maßnahmen und gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Studierenden nimmt die TU Graz ihre gesellschaftliche Verantwortung in Sachen Klimaschutz wahr und zählt damit zu den Vorreiterinnen unter Österreichs Hochschulen. Nähere Infos: www.klimaneutrale.tugraz.at.

