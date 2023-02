Die Unimot Group hat ihre Produktionsanlage für die europäischen Photovoltaik-Module von AVIA Solar erweitert

Warschau (ots/PRNewswire) - Die Unimot Group hat ihren Maschinenpark der europäischen Produktionslinie für Photovoltaik-Module in ihrer Fertigungsanlage in Polen erweitert. Derzeit beträgt die Produktionsleistung der Strecke 45 MW. Die Unimot Group verkauft Paneele unter der Marke AVIA Solar, bietet aber auch private Markenlösungen an und richtet sich an Unternehmen, die Photovoltaik-Paneele unter ihren eigenen Marken herstellen möchten.

Die Produktionsanlage der europäischen Photovoltaik-Paneele von AVIA Solar aus der Unimot Group wurde im Juli 2021 in Betrieb genommen. Zunächst lag die Leistungskapazität bei 15 MW/Jahr, doch dank der Nachfrage nach dem europäischen Produkt beschloss die Gruppe, die Anlage zu erweitern und ihre Kapazität um das Dreifache zu erhöhen.

Photovoltaikanlagen sind zu einer äußerst beliebten Alternative zu ständig steigenden Energiekosten geworden. Die Leistungskapazität der Photovoltaikanlagen in Polen liegt bereits bei etwa 12 GW, während die Regierungspläne erst im Jahr 2040 von einer Kapazität von 10 GW Sonnenenergie ausgingen. Es ist ein Trend, den wir in ganz Europa beobachtet haben, daher ist es unser Ziel, unsere polnischen Paneele auf dem gesamten europäischen Markt anzubieten. Die Zeit der Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben gezeigt, wie wichtig die Qualität und Zuverlässigkeit eines lokalen Lieferanten ist. Durch die Entscheidung für europäische Paneele von AVIA Solar können Kunden im Vergleich zu asiatischen Produkten, deren Kauf lange Lieferzeiten und zu deckende Logistikkosten mit sich bringt, eine weit größere Bestellflexibilität erwarten – so Adam Sikorski, CEO von Unimot.

Der Maschinenpark der Unimot Group ist für die Herstellung von Photovoltaik-Paneelen mit Zellen von bis zu M12 vorgesehen. Die Photovoltaik-Paneele von AVIA Solar werden in den beliebtesten Wattleistungen in ihren Segmenten verkauft, d. h. von 350 Wp bis zu mehr als 450 Wp.

Unser Unternehmen hat sich für die bewährte Technologie und Leistungsfähigkeit von Modulen entschieden, die bei Kunden am beliebtesten sind. Darüber hinaus verwenden wir Komponenten von weltweit führenden Unternehmen wie 3M, Interfloat und DOW. Das Angebot an die Kunden umfasst Photovoltaik-Module, die unter ihren eigenen Marken hergestellt werden und auf die individuellen Erwartungen zugeschnitten sind, sowie professionelle Beratung und technische Unterstützung. Wir arbeiten nur mit spezialisierten Zulieferern in der Photovoltaik-Branche zusammen, die ihre aktuelle Erfahrung und stabile Position seit Jahrzehnten aufgebaut haben. Wir stellen sicher, dass alle unsere Geschäftspartner die höchsten Leistungsstandards einhalten. Das professionelle Fertigungsteam, das aus Chemieingenieuren oder Elektroingenieuren besteht, ist auch die Stärke unseres Unternehmens – erklärt Stanisław Bajorski, Director – Renewable Energy Products bei der Unimot Group.

Die Photovoltaik-Paneele, die in einer polnischen Fabrik hergestellt werden, basieren auf der seit Jahrzehnten bewährten Technologie monokristalliner Silizium-Solarzellen. Für ihre Herstellung werden die hochwertigsten Rohstoffe verwendet, die von bekannten globalen Marken bezogen werden. Dies ist entscheidend, um eine hohe Effizienz und lange Lebensdauer von Photovoltaik-Paneelen zu erreichen. Sie unterscheiden sich von konkurrierenden Lösungen durch ihre hohe Qualität. Labortests und Prüfungen werden an der Fertigungslinie durchgeführt, und deren Ergebnisse anschließend verifiziert und jedem Photovoltaik-Paneel einzeln zugeordnet. Dies ermöglicht eine vollständige Qualitätskontrolle in jeder Fertigungsstufe sowie im Kundendienst. Jedes Photovoltaik-Paneel verfügt außerdem über einen individuellen QR-Code, der die Rückverfolgbarkeit des Produkts während seines gesamten Lebenszyklus auf dem Markt bis hin zur Recyclingphase ermöglicht. Um der Umwelt willen werden die Module in umweltfreundlicher Verpackung an die Kunden verschickt.

Zusätzlich zu Photovoltaik-Modulen bietet die Unimot Group ihren Kunden auch Wechselrichter, elektrische Schaltanlagen, Energiespeicher und komplementäres Zubehör an.

Die Unimot Group schließt eine weitere Expansion der Produktionsanlage nicht aus.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://aviasolarbyunimot.eu/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1996460/AVIA_Solar_Unimot_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1996458/AVIA_Solar_Unimot_2.jpg

Video – https://www.youtube.com/watch?v=UrRf8LwLPqg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1996459/AVIA_Solar_Logo.jpg

