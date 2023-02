HdM Sinnesrauschen 2023

Es ist wieder Festivalzeit im Haus der Musik

Wien (OTS/RK) - Am Samstag, 25. März 2023, lädt das Haus der Musik, ein Museum der Wien Holding, nach drei Jahren Pandemie-bedingter Pause endlich wieder zum HdM Sinnesrauschen-Festival ein. Auf das Publikum warten große Melodien herausragender Indie- und Alternative-Acts. Headliner ist heuer das Indie-Rock-Quartett Please Madame. Das HdM Sinnesrauschen ist eine Kooperation mit der Vienna Songwriting Association. Tickets sind bei Wien Ticket erhältlich!

Das Line-up

Das Line-up des diesjährigen HdM Sinnesrauschen kann sich sehen lassen: Neben Please Madame werden CHRISTL, Cousines like Shit und Good Wilson die Bühne im Innenhof des Haus der Musik rocken.

Please Madame

Das 2011 gegründete Indie-Rock-Quartett Please Madame hat sich spätestens seit den umjubelten Auftritten am FM4 Frequency Festival (2018 & 2019) fest in den deutschsprachigen Musikkalender gespielt. Mit dem zweiten Album „Young Understanding“ supporteten die vier Mittzwanziger – neben knapp 40 Headline- und Festivalshows – die britischen Chartstürmer Hurts im Wiener Gasometer und begleiteten die Indie-Pop Dauerbrenner*innen MIA. auf deren Tour. Seit dem Pro7-Fernsehauftritt vor Millionenpublikum bei „Circus HalliGalli“ Ende 2014 ist Please Madame gerade auch in Deutschland keine Unbekannte mehr. Das dritte und aktuelle Album „Angry Boys, Angry Girls“ stieg prompt auf Nummer 25 der Charts ein. Momentan arbeitet das Quartett an neuer Musik, die 2023 erscheinen und auch auf die Bühnen des Landes gebracht wird.

CHRISTL

Schubladen sprengen. In neuen Perspektiven, Farben und Formen denken. Kunst erschaffen, die keine Grenzen kennt. Mal schreibt und singt sie, dann malt sie – oder andersrum. CHRISTL drückt sich nicht nur im Songwriting und in der Musik selbst aus, ihr Sinn für Ästhetik spiegelt sich in ihrem gesamten Schaffen wider: Seien es audiovisuelle, bildnerische Werke oder Mode – CHRISTL verbindet all dies zu einem vollkommenen Ganzen. Mit ihrem Debüt „GameOver“, das sie mithilfe eines Crowdfundings eigenständig verwirklichte, setzte CHRISTL nicht nur ein klares Statement für mehr Selbstbestimmung, auch ihr ganzheitlich-visueller Zugang zur Kunst wird bereits mit dieser ersten Veröffentlichung deutlich. Diesem Ideal folgend zeigt auch das audiovisuelle Kunstprojekt „Romance Is Dead“ einmal mehr die starke künstlerische Weiterentwicklung von CHRISTL: In ihrer Vision steht die Musik nicht für sich, sondern ist vielmehr untrennbar mit dem Visuellen verbunden.

Cousines like Shit

Cousines like Shit verbindet neben ihrem Herzblut und einem am Handgelenk tätowierten Muttermal die Liebe zu ausgefallenen Texten, Retsina und Romy Schneider. Während eines Familienurlaubs in Griechenland gründeten die Cousinen Hannah und Laura die Band und performen seither eigenwillige, eingängige Songs in ihrer harmonischen Dissonanz, die an Nico, The Mouldy Peaches oder die Young Marble Giants erinnern. Sie bezeichnen ihre Musik als „Avant Trash“ und versetzen sich mit Songs wie „Young and Online“ in eine nahe Zukunft, in der sich Mystik, Poesie und Alltag treffen.

Good Wilson

Steig ein ins gitarrenförmige Taxi von Good Wilson und mach dich bereit für eine sanfte Fahrt an einer sonnigen Küste. Good Wilson wird das Gefährt auf keinen Fall in die erwartete Richtung steuern. Machs dir bequem, lass dich in die Kunstleder-Sitze sinken und leg den Samtgurt an. Dein verträumter Chauffeur wird mit dir etwas von der Realität abweichen und dabei liebevoll all deine Sorgen überfahren.

Termin & Tickets

HdM Sinnesrauschen 2023

Samstag, 25. März 2023 ab 19.00 Uhr im Innenhof des Haus der Musik (Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien)

Tickets sind um 29 Euro (19 mit HdM-Membercard) bei der Kassa im Haus der Musik und im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

