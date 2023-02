Kocher: Ausbildungsprojekt „Job Navi“ für junge Frauen mit Betreuungspflichten wird verlängert

Ausbildungsprojekt für junge Mütter – Arbeitsministerium verlängert Projektförderung im Jahr 2023

Wien (OTS) - „Job Navi“ ist ein Projekt des AMS Wien, das vom Arbeitsministerium gefördert wird. Seit 2016 unterstützt das Programm junge Frauen mit fehlendem Lehrabschluss und Betreuungspflichten dabei, ihre Ausbildung nachzuholen und eine Lehre abzuschließen. Der Erfolg des Projekts gründet auf einem Mix aus Lehrangebotsinhalten und Betreuungsmöglichkeiten. Das Arbeitsministerium übernimmt dabei die Kosten für die Betreuung der Kinder der Teilnehmerinnen. Derzeit werden 50 Frauen unterstützt. Aufgrund des Erfolgs des Projekts wurde der Förderzeitraum von „Job Navi“ für das Jahr 2023 verlängert.

„Eine positiv abgeschlossene Lehrausbildung ist maßgeblich, um am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und eine gute Erwerbskarriere zu ermöglichen. Mit Betreuungspflichten ist die Absolvierung einer Lehrausbildung aber oft herausfordernd. „Job Navi“ ermöglicht es den jungen Teilnehmerinnen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ausbildungs- und Betreuungsmöglichkeiten, ihren beruflichen Weg und nach ihrer Ausbildung einen qualifizierten Job zu finden“, so Arbeitsminister Martin Kocher.

Das Besondere am Projekt ist, dass die Teilnehmerinnen ihre Kinder vor Ort, während sie die Ausbildungskurse absolvieren, betreuen lassen können. Der Kursstandort ist kindgerecht ausgestattet und stellt in den ersten beiden Kursphasen die Kinderbetreuung durch eine Kindergartenpädagogin und drei Kindergartenhelferinnen sicher.

Die Wirksamkeit des Projekts wird durch die Ausbildungsbilanz verdeutlicht: Seit Projektbeginn konnten 543 Teilnehmerinnen betreut werden, von denen 94 die Lehrausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Mit Jahresbeginn 2023 nahmen 50 junge Frauen in unterschiedlichen Projektphasen an den Kursen teil, bis zu 30 Kinder werden täglich betreut.

Um das Projekt „Job Navi“ und damit junge arbeitssuchende Mütter weiter zu unterstützen, hat das Arbeitsministerium den Förderzeitraum weiter, für das gesamte Jahr 2023 verlängert. Knapp 175.000 Euro beträgt dabei die jährliche Förderung.

„Mit der Teilnahme am „Job Navi“ Projekt unterstützen wir junge Mütter nicht nur bei der beruflichen Orientierung und der erforderlichen Kinderbetreuung, sondern ermöglichen auch die Absolvierung von unterschiedlichen Teilzeitausbildungen, die eine spätere Integration in den Arbeitsmarkt erleichtern. Wenn wir dieses erfolgreiche österreichweit einzigartige Projekt jetzt verlängern, profitieren Mütter und ihre Kinder: Weil eine erfolgreiche Karriere der Mütter auch die Zukunftsaussichten der Kinder verbessert“, so AMS Wien-Landesgeschäftsführerin Petra Draxl.

„Es handelt sich bei „Job Navi“ um ein kleines, aber wichtiges Projekt, das zeigt, dass es möglich ist, eine Ausbildung und Kinderbetreuung miteinander zu verknüpfen. „Im Projekt „Job Navi“ wird jungen Müttern das ideale Ausbildungs- und Serviceangebot bereitstellt, um sie auf ihrem Weg zu begleiten. Der kindergerecht ausgestattete Standort ermöglicht den Müttern sich auf den Kursbesuch zu konzentrieren, da sie wissen, dass sich eine ausgebildete Kinderbetreuung, in unmittelbarer Nähe, um ihre Kinder kümmert. Aus diesem Grund haben wir uns auch dazu entschieden, das Ausbildungsprojekt „Job Navi“ für das Jahr 2023 zu verlängern“, betont Kocher abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

Presseabteilung - Arbeit

presse.arbeit @ bmaw.gv.at

https://www.bmaw.gv.at