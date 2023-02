#ktag 2023: Ticketverkauf startet

Thema: „Lost in Communication: Wie wir Menschen wieder erreichen“ +++ 4. Mai 2023 im Tech Gate Vienna (1220 Wien) +++ Günstige Early Bird-Tickets bis 22.2.2023 verfügbar

Wien (OTS) - Ab heute kann man Tickets für den Österreichischen Kommunikationstag #ktag erwerben. Das größte PR-Branchenevent Österreichs wird am Donnerstag, 4. Mai 2023, im futuristischen Ambiente von „The Stage“ im Tech Gate Vienna über die Bühne gehen. Inhaltlich konzentriert sich die Veranstaltung des Public Relations Verbandes Austria (PRVA) auf diese entscheidende Schlüsselfrage: Wie schaffen es professionelle Kommunikator:innen, ihre Dialoggruppen im enormen Info-Dauerfeuer der digitalen Welt zu erreichen? Science Buster Martin Moder, Arbeitspsychologin Pamela Rath und Neurowissenschafterin Maren Urner haben ihre Teilnahme bereits bestätigt und werden auf der #ktag-Bühne zu sehen sein.

Ein Selfie auf Instagram posten, den Tweet des besten Freundes liken, auf Whatsapp mit einer Kollegin chatten, nebenbei Mails checken und durch ein paar TikTok-Reels scrollen. Im Sekundentakt prasseln Informationen auf die User:innen ein. Wie lässt sich da noch filtern, was relevant ist – und was nicht? Die gegenwärtigen Rahmenbedingungen auf Social Media & Co. stellen professionelle Kommunikator:innen vor eine Mammutaufgabe. Bei diesem #kag 2023 stehen deshalb brandaktuelle Fragen der tagtäglichen Kommunikationspraxis im Zentrum: Über welche Kanäle, mit welchen Inhalten und in welcher Sprache erreichen wir unsere Dialoggruppen und Stakeholder noch? Wie schaffen wir es, Vertreter:innen der Gen Z besser zu verstehen, die im öffentlichen Diskurs eine immer wichtigere Rolle einnehmen? Verstehen wir ihr radikales Einfordern von Klimaschutz und Diversität oder ist die Kluft zwischen den Generationen bereits unüberwindbar? Und wie kann man digitale Plattformen wie TikTok und Snapchat effizient und zielgruppengerecht in die Unternehmenskommunikation einbinden?

Antworten aus verschiedenen Perspektiven liefern Fachleute aus dem In- und Ausland: Molekularbiologe und Science Buster Martin Moder weiß, wie man hochkomplexe Themen und Zusammenhänge einfach verständlich präsentiert, und hat Gegenrezepte zur „Dark Side of Wissensvermittlung“ wie Fake News zur Hand. Ebenfalls am #ktag-Podium im Tech Gate zu Gast ist Arbeits- und Organisationspsychologin Pamela Rath: Sie wird aufzeigen, dass Diversity and Inclusion ein wesentlicher Hebel ist, um das zunehmende Auseinanderdriften der Gesellschaft zu stoppen. Die charismatische Kölner Neurowissenschafterin und Medienpsychologin Maren Urner tritt in ihren Vorträgen zudem für eine radikale Aufmerksamkeitsökonomie und mehr Medienhygiene ein. Zusätzlich bietet der PRVA den #ktag-Gästen Masterclasses und Workshops, Talkrunden und weitere innovative Gesprächsformate, um Dialog und Interaktion zwischen Publikum und Podium zu fördern.

Tickets können ab sofort auf ktag.at gebucht werden. PRVA-Mitglieder haben für kurze Zeit die Chance, Karten zu einem vergünstigten Early Bird-Tarif zu erwerben (350 statt 460 Euro). Darüber hinaus gibt es heuer ein Early Bird-Special für PRVA-Agenturmitglieder: 5 Tickets zum Preis von 1.600 (statt 2.300) Euro. Beide Frühbucher-Aktionen enden am 22. Februar 2023.

Die Verbandsarbeit wird von folgenden Wirtschaftspartnern unterstützt:

ACP, APA-COMM, Brau Union, Dock-Yard, DORDA, IFES, IMWF, Industriellenvereinigung, Observer, OMV, VÖZ, Wien Energie

