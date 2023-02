Schmid (SPÖ): In tiefer Trauer um Alois Mayer

Mit Alois Mayer verliert die Sozialdemokratie einen aufrechten, grundsatztreuen und engagierten Funktionär.

Wien (OTS/SPW-K) - SP-Gemeinderat und Kulturausschussvorsitzender Gerhard Schmid und alle Hietzinger Mandatar:innen sind tief betroffen über das Ableben von Alois Mayer. Mit ihm verliert die Sozialdemokratie eine Persönlichkeit, die immer für soziale Gerechtigkeit einstand. Der ehemalige Gemeinderat und Landtagsabgeordneter a,D. Kommerzialrat Dr. Alois Mayer, ist am 4. Februar im Alter von 73 Jahren verstorben.

„Mit tiefer Trauer und Betroffenheit erreichte uns die Nachricht über den Tod von Alois Mayer. Er war ein großer Humanist, der unzähligen Menschen in schwierigen Situationen zur Seite gestanden ist. Sein ‚Helfen wollen‘ war legendär und Ausdruck einer Gesinnung, die auf den Fundamenten der Humanität, der sozialen Verantwortung und der Toleranz beruht. Sein Handeln hat viel Herzenswärme gegenüber Menschen in Not und Armut zum Ausdruck gebracht. Bis zum letzten Augenblick war er für viele humanitäre Projekte verantwortlich, ohne dabei den Drang zur Öffentlichkeit zu entwickeln“, betonte der Vorsitzende der SPÖ Hietzing, LAbg. Gerhard Schmid.

Als Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat war Alois Mayer besonders aktiv in den Bereichen Sozialpolitik, Gesundheitspolitik und Tierschutz. Seinen Heimatbezirk Hietzing prägte er ab 1993 als Bezirksparteivorsitzender über 18 Jahre lang. Danach wurde er zum Ehrenvorsitzenden der SPÖ-Hietzing auf Lebenszeit ernannt.

„Mit Alois Mayer verliert die Sozialdemokratie einen aufrechten, grundsatztreuen und engagierten Funktionär. Er hat das Miteinander immer über das Trennende gestellt und an einer sozialen Gesellschaft gearbeitet, die seinem ihm so wichtigen Credo nach von Weisheit geleitet, von Stärke erfüllt und von Schönheit vollendet wird“, so Schmid abschließend.

