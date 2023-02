Neumayer (SPÖ) ad Safer Internet Day 2023: Auch online ist Wien Vorreiterin!

Rotes Wien bietet alles was es braucht aufmerksam und selbstbewusst den Safer Internet Day zu begehen.

Wien (OTS/SPW-K) - Unser Leben findet mehr und mehr online statt. Ein Alltag ohne Smartphone ist kaum mehr vorstellbar. Das bringt viele Vorteile mit sich, hat aber auch seine Schattenseiten. Wenn Situationen online außer Kontrolle geraten, sind Bürger:innen beispielsweise mit Online-Betrug, Datenmissbrauch oder Cyber-Mobbing konfrontiert.



“Die Stadt Wien ist auch online eine sichere und sozial gerechte Stadt und leistet kostenfreie digitale Dienstleistungen und macht damit die Wienerinnen und Wiener fit für eine digitale Gesellschaft”, so Gemeinderat Jörg Neumayer, SPÖ-Digitalisierungssprecher und Initiator der Cybercrime Helpline, der auf die vielfältigen Angebote in Wien verweist, die v.a. durch die Stadträtinnen Ulli Sima (Digitalisierung - Cybercrime Helpline), Kathrin Gaal (Frauen - Kompetenzstelle gegen Cybergewalt) und Kaup-Hasler (Wissenschaft - Digitaler Humanismus) umgesetzt wurden. „Sowohl die Stadt Wien als auch viele private Initiativen sensibilisieren heute am Safer Internet Day 2023 und das ganze Jahr über die Wienerinnen und Wiener in puncto Cyberkriminalität, klären auf und helfen mit passenden Angeboten.“ Die Stadt Wien unterstützt die Menschen mit Beratung und Service, über das richtige Mindset - dem Digitalen Humanismus - dem Bekenntnis, dass auch in der Digitalisierung der Mensch im Mittelpunkt stehen muss, bis hin zum passenden Umfeld für Vereine, NGOs und NPOS.



Zwtl.: Erstberatung - Cybercrime Helpline

Die Cybercrime Helpline unter 01 4000 4006 gibt seit Oktober 2023 von Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:30 kostenlos, vertraulich und anonym Erstberatung bei Verdacht von Internet-Kriminalität. Die Mitarbeiter:innen des Stadtservices können Anrufer:innen in den Bereichen Online-Betrug, Online-Erpressung, Datenschutz und Datenmissbrauch, Phishing-Attacken, Cybermobbing, Online-Stalking oder dem Umgang mit gefährlichen und ungeeigneten Inhalten im Internet (Bsp.: für Kinder) beraten.



Zwtl.: Frauennotruf - Kompetenzstelle gegen Cybergewalt

Nachdem gerade Frauen immer häufiger Opfer von Cybermobbing, Cyber-Stalking oder „Hass im Netz“ werden, wurde daher 2020 die Zusammenarbeit zwischen dem 24-Stunden Frauennotruf und den IT-Sicherheitsspezialist:innen der Stadt Wien gestartet und im Rahmen einer Kompetenzstelle gegen Cybergewalt gebündelt. Von der Kompetenzstelle gegen Cybergewalt wurden bisher mehr als 30 Klient:innen betreut – mit mehr als 300 Stunden IT-Unterstützung, Sicherheitsplanung und Beweismittelsicherung.



Zwtl.: Fake News - erkennen und eindämmen

Fake News verunsichern nicht nur, sondern sind je nachdem sogar eine echte Gefahr für unsere Demokratie. Die 2021 gestartete Aufklärungskampagne der Stadt Wien hilft dabei, Fake News in Sozialen Medien zu erkennen, das Gefahrenpotenzial richtig einzuschätzen und Angst sowie Hass im Netz einzudämmen.



Zwtl.: Die richtige Werte-Haltung macht den Unterschied

Die Stadt Wien stellt den Menschen mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt der digitalen Entwicklung, setzt v.a. auf Inklusivität und Nachhaltigkeit und unterscheidet sich damit wesentlich von anderen Städten, Ländern und Kontinenten. Ein Netzwerk von Wissenschafter:innen und Forscher:innen, Sozialpartner:innen und NGOs sowie Akteur:innen aus der Wirtschaft - unterstützt von der Stadt Wien - arbeitet an der Etablierung des Digitalen Humanismus in Wien und über unsere Landesgrenzen hinaus.



Zwtl.: Passendes Umfeld für Vereine, NGOs und NPOs in der Digitalen Transformation

Wien bietet ein passendes Umfeld für Vereine, NGOs und NPOs, die in der digitalen Transformation eine wesentliche Rolle spielen.

„Es macht mich stolz, dass Wien sichtlich ein gutes Umfeld für Vereine, NGOs und NPOs bietet, die sowohl Bürger:innen direkt helfen, in unseren Schulen wichtige Bildungspartner:innen sind, t.w. mit den Einrichtungen der Stadt Wien projektorientiert zusammenarbeiten und jedenfalls selbstbewusst Schieflagen in der digitalen Transformation ansprechen - und somit auch wesentlichen Beitrag zur Demokratie leisten. „Danke für Ihr Engagement für die Wienerinnen und Wiener“ so SPÖ Digitalisierungssprecher Jörg Neumayer abschließend.



Weiterführende Infos:



Cybercrime-Helpline: https://www.wien.gv.at/presse/2022/10/27/sima-neumayer-stadt-wien-bietet-telefonische-erstanlaufstelle-fuer-opfer-von-internet-kriminalitaet

https://www.wien.gv.at/menschen/sicherheit/cybercrime-helpline.html



Frauennotruf: https://www.wien.gv.at/presse/2023/02/06/gaal-kompetenzstelle-gegen-cybergewalt-bietet-betroffenen-hilfe

24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien



Fake News: https://www.wien.gv.at/medien/fake-news/

Digitaler Humanismus: https://www.wien.gv.at/forschung/wissenschaft/digitaler-humanismus-broschuere.html

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Gwendolin Melchart, MA

Presse- und Medienarbeit

+43 1 4000 81929

gwendolin.melchart @ spw.at