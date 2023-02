Gut gebucht: Wiener Gastronomie punktet mit Valentinstags-Specials

Gasthäuser und Restaurants teilweise bereits ausreserviert – Wiener Paare zieht es am Valentinstag zu den Gastronomen – Eigens kreierte Menüs ganz vorne in der Besucher-Gunst

Wien (OTS) - Für die Wiener Gastronomen wird der Valentinstag immer wichtiger. Eine Woche vor dem großen Tag der Liebe sind viele Restaurants – besonders in der gehobenen Kategorie – sehr gefragt. Wer für sich und seinen Partner noch einen Tisch ergattern möchte, sollte jetzt schnell sein „Sowohl die Innenstadtlokale, als auch die Restaurants und Gastwirtschaften außerhalb des Zentrums sind gut gebucht. Am besten diejenigen, die sich besondere Specials haben einfallen lassen“, sagt Peter Dobcak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien.

Die Angebote der Wiener Gastronomen für den Valentinstag sind vielfältig: Sie reichen vom Dinner im Dunkeln bis hin zum Essen zwischen Meeresbewohnern oder einer Schifffahrt entlang Wiens Waterfront. Und natürlich haben die Köchinnen und Köche dafür besonders anregende Speisenfolgen kreiert. „Der Valentinstag hat sich in den letzten Jahren immer mehr zum Gästemagnet entwickelt – und die Restaurants haben sich die verschiedensten Angebote zu diesem Anlass einfallen lassen“, freut sich Dobcak über volle Reservierungsbücher und rät zur schnellen Buchung: „Wer seinen Lieblingstisch reservieren will, sollte nicht länger zögern“.

