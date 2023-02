Gebrauchte im Jänner sehr gefragt – Preise leicht rückläufig

AGPI: Die Preise für Gebrauchtwagen sinken den zweiten Monat in Folge geringfügig um -0,17 Prozent auf 28.418 Euro

Wien (OTS) - Auch wenn die Gebrauchtwagenpreise sowohl im Dezember als auch im Jänner ganz leicht um jeweils -0,17 Prozent rückläufig waren, so liegt der aktuelle Durchschnittspreis von 28.418 Euro noch immer um 3.000 Euro über dem Durchschnittspreis im Jänner 2022, wie der AutoScout24-Gebrauchtwagen-Preis-Index (AGPI) zeigt. Mit Jahresbeginn ist auch die Nachfrage in allen Kategorien und Altersklassen um bis zu 50 Prozent wieder stark angestiegen. „Diese Entwicklung ist auch saisonal bedingt. Dennoch sehen wir erste Anzeichen für eine Normalisierung am Gebrauchtwagenmarkt. Das heißt, das Angebot wird voraussichtlich dieses Jahr wieder steigen und die Preisentwicklung wird moderater ausfallen“, so Nikolaus Menches, Country Manager von AutoScout24 in Österreich.

Vor allem Vans und Kleinbusse sowie die Oberklasse wurden im Jahresvergleich teurer

Besonders gefragt waren im Jänner bei den Kaufinteressenten Vans und Kleinbusse, die im Jahresvergleich auch mit einem Preisplus von 19 Prozent auf durchschnittlich 25.277 Euro am stärksten zugelegt haben. Unter den Fahrzeugklassen verzeichneten die Obere Mittelklasse (+48 Prozent), die Kompaktklasse (+47 Prozent) sowie Kleinwagen (+46 Prozent) das höchste Nachfrageplus gegenüber dem Vormonat. Den zweitstärksten Preiszuwachs konnte man in den vergangenen 12 Monaten bei der Oberklasse mit einer Steigerung von 18,6 Prozent auf 66.770 Euro beobachten. Die obere Mittelklasse (31.986 Euro) sowie Kleinwagen (16.050 Euro) wurden im Jahresvergleich um rund 10 Prozent teurer. Die Mittelklasse blieb mit einem Plus von 4,5 Prozent und mit durchschnittlich 26.171 Euro preislich relativ stabil.

Fahrzeugsegmente Durchschnittspreis Preissteigerung zu

Jänner 2023 Jänner 2022 in Prozent

SUV/Geländewagen € 35.641 9,9 %

Van/Kleinbusse € 25.277 19,1 %

Kleinwagen € 16.050 10,7 %

Kompaktklasse € 20.746 7,5 %

Mittelklasse € 26.171 4,5 %

Obere Mittelklasse € 31.986 10,3 %

Oberklasse € 66.770 18,6 %

Sportwagen € 71.423 8,5 %

Quelle: AutoScout24, Februar 2023

Angebot bei E-Autos 2022 um 30 Prozent gestiegen

Auch wenn das Angebot an gebrauchten Elektroautos immer noch im niedrigen dreistelligen Bereich liegt, hat sich der Pool seit 2020 rund verdreifacht. Die Nachfrage nach gebrauchten E-Autos ist 2022 um rund 30 Prozent im Vergleich zu 2021 in Österreich angestiegen.

Rückfragen & Kontakt:

Maria Hirzinger

Extern für AutoScout24 tätig

Tel.: 0043 699 195 444 62

E-Mail: maria.hirzinger_ext @ autoscout24.com